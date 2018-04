PM faz abordagem e apreende 22 buchas de maconha

CARATINGA – Uma abordagem realizada na tarde desta quarta-feira (18) resultou na apreensão de 22 buchas de maconha. Eduardo Mikael Barboza Ribeiro, 19 anos, acabou detido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Uma equipe da PM fazia patrulhamento, quando viu Eduardo caminhando pela rua Cota Silva, no bairro Vale do Sol, e realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, três buchas de maconha foram encontradas com o jovem. Segundo a PM, ele confirmou que teria mais entorpecentes em casa e que cada bucha seria vendida por 20 reais.

Em seguida, os militares foram até a casa do suspeito, e diante de testemunhas, apreenderam 19 buchas de maconha dentro de um guarda-roupa.

O suspeito foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.