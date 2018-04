O que me impede de evoluir?

Você já se questionou coisas do tipo:

“O que eu estou fazendo de errado?”

“O que eu tenho que fazer diferente?”

“Como posso evoluir mais?”

E mesmo se questionando, você passa a agir diferente, mas não consegue chegar em seu objetivo? Ou pior, mesmo sabendo o que tem que ser feito, você não consegue agir?

Já parou para pensar o que pode estar te impedindo de evoluir? Antes de analisar, esteja atento pra não apontar pessoas, pois a única pessoa que pode te impedir de agir certo e na hora certa, é você mesmo. Portanto, não é QUEM te impede, e sim O QUE te impede.

É a falta de ação? Procrastinação? É a preguiça ou o medo? Talvez a vitimização, doenças… O comodismo, a dependência emocional e/ou financeira. Enfim, você tem consciência do que vem realmente te impedindo de conquistar tudo que você tanto quer?

E se você sabe o que vem te impedindo agora, o que tem feito para eliminar esses impedimentos? Se não consegue eliminar esses impedimentos, você é humilde o suficiente pra estar buscando ajuda com quem entende do assunto? Sejam pessoas próximas, profissionais, em livros, cursos… de alguma forma você vem buscando mudar sua realidade?

Se sua questão é a falta de ação, você precisa trabalhar o lado emocional do cérebro, pois se racionalmente você sabe que deve agir, por que não age? Podem ser questões emocionais que estão te travando, e de nada adianta todo conhecimento do mundo, se você não possui inteligência emocional. Se não busca ter conhecimento sobre suas emoções e não sabe gerenciá-las, elas continuarão controlando cada ação, ou falta de ação no seu dia a dia.

Portanto, tendo esse conhecimento agora, quero te fazer uma pergunta: você prefere continuar com todos esses impedimentos em seu caminho? ATÉ QUANDO você vai permitir que isso aconteça?

Que decisão você toma?

O que você vai fazer para que sua vida comece a mudar?

Seja corajoso(a) e saia da zona de conforto! Decida algo que poderá mudar todos os seus resultados.

Ter sucesso é fácil, difícil é se dispor a buscá-lo!