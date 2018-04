Cinco escolas da região selecionadas para segunda edição do Programa Meu Primeiro Negócio

Alunos receberão qualificação sobre empreendedorismo em conteúdo teórico e prático

DA REDAÇÃO– O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) e a Junior Achievement, divulga o resultado final da segunda edição do programa Meu Primeiro Negócio, com a lista das 400 escolas escolhidas que receberão a iniciativa em 2018.

As 400 escolas são de 199 cidades do estado e foram selecionadas entre 808 instituições inscritas, de mais de 300 municípios mineiros. Para esta segunda edição, o programa será executado em três entradas: escolas das regiões Norte e Metropolitana B – maio/junho; escolas das regiões do Centro Sul e Metropolitana A – junho/julho e escolas das regiões Triângulo e Metropolitana C – agosto.

O programa tem como objetivo promover a cultura empreendedora entre alunos do ensino médio de escolas públicas estaduais, por meio da organização e operacionalização de empresas estudantis.

A segunda rodada será realizada com a mesma metodologia utilizada no ano passado. Serão 12 semanas em que os participantes aprenderão conceitos de mercado, comercialização e livre iniciativa, sendo acompanhados por profissionais das áreas de marketing, finanças, recursos humanos e produção.

Como resultado, os jovens serão imersos em uma jornada de educação empreendedora do começo ao fim do programa, tendo, assim, a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com mais capacitação.

Na região, para previsão de início em junho/julho foram selecionadas cinco escolas da região: Escola Estadual Isabel Vieira (Caratinga), Escola Estadual José Augusto Ferreira (Caratinga), Escola Estadual Alberto Azevedo (Inhapim), Escola Estadual Frei Carlos (Piedade de Caratinga) e Escola Estadual Dom Cavati (Ubaporanga).

Lista de espera

Além do resultado, também será disponibilizada uma lista de espera. Para prosseguir com o programa, as escolas devem indicar um professor responsável, via formulário digital.

Caso essa indicação não ocorra ou o professor indicado não esteja apto para receber as horas referentes ao programa, requisitos estabelecidos pela Secretaria de Educação, as escolas selecionadas serão substituídas pelas escolas da lista de espera, conforme ordem de classificação.

A lista completa das escolas selecionadas e mais informações podem ser conferidas no site meuprimeironegocio.mg.gov.br

ESCOLAS SELECIONADAS NA REGIÃO

Município Escola Caratinga Escola Estadual Isabel Vieira Caratinga Escola Estadual José Augusto Ferreira Inhapim Escola Estadual Alberto Azevedo Piedade de Caratinga Escola Estadual Frei Carlos Ubaporanga Escola Estadual Dom Cavati