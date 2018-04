Atleta de Santa Bárbara do Leste é campeão mineiro de Taekwondo

DA REDAÇÃO – O jovem atleta Lucas Eduardo Barbosa, 13 anos, trouxe para Santa Bárbara do Leste o título de campeão mineiro de Taekwondo, na categoria faixa branca infantil. Ele participou da segunda etapa do evento esportivo, que aconteceu na cidade de Mariana, no último final de semana.

O atleta faz parte do “Projeto Taekwondo para Todos”, desenvolvido pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), de Santa Bárbara do Leste, com o apoio constante do Governo Municipal e em parceria com a Associação Korion de Desportos. Atualmente, 87 atletas participam do projeto e aprendem a arte marcial com o professor faixa preta, Weliton Oliveira.

Para a prefeita Wilma Pereira, a vitória de Lucas é motivo de grande orgulho e engrandece ainda mais o município, destacando a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe da Secretaria de Assistência Social, por meio do CRAS, em Santa Bárbara do Leste.

De acordo com o professor Weliton Oliveira, Lucas já foi convidado a participar da terceira etapa do Campeonato, que também acontecerá na cidade de Mariana. O professor ressaltou que dezenas de alunos do CRAS têm potencial competitivo e que para permanecerem no grupo, os atletas precisam ter bom rendimento escolar e bom convívio social, uma vez que a disciplina é uma das características principais do taekwondo. “O campeonato acontece em cinco etapas e a próxima competição está prevista para o final do mês de maio”, concluiu o professor.

Lucas Eduardo ainda está comemorando a vitória. Ele agradeceu ao professor Weliton, à família e aos amigos e também à equipe do CRAS. Segundo o atleta, todos contribuíram muito para que ele pudesse alcançar essa importante vitória. “Eu faço parte do “Projeto Taekwondo para Todos” há um ano e estou muito feliz com a minha vitória. Agora eu pretendo continuar me dedicando para chegar cada vez mais longe nesse esporte”, concluiu o jovem atleta.