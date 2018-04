‘Noite Árabe’ é o próximo evento promovido pelo Núcleo do Câncer

Renda será revertida para as despesas da instituição

CARATINGA– O Núcleo do Câncer de Caratinga realiza mais um evento beneficente no próximo sábado (21). A “Noite Árabe” acontecerá no América Futebol Clube, a partir das 21h.

De acordo com o vice-presidente do Núcleo do Câncer, Marcos José de Oliveira, para entrar no clima, o evento contará com música ao vivo e ambiente ornamentado. Diferente das culturas gastronômicas ocidentais, a cozinha árabe não segue o rito de entrada e prato principal.

Tabule (salada de trigo, tomates, hortelã e salsinha), homus (pasta feita com grão-de-bico e tahine, uma pasta de gergelim, que é normalmente temperada com suco de limão, cominho, alho, azeite e páprica), labne (creme de queijo muito denso feito de iogurte), cordeiro ao vinho e quibes são todos servidos juntos na mesa. “Escolhemos porque é um tema inédito, que nunca fizemos aqui. Teremos ainda bebidas e será, sobretudo, um momento para confraternizar.

Os ingressos estão disponíveis com membros da diretoria do Núcleo de Câncer ou na sede da instituição, situada à Travessa João Coutinho, 22, no centro de Caratinga. O valor é R$ 35. Marcos detalha que eventos como este contribuem para suprir as despesas da instituição. “Utilizamos para o serviço que prestamos, fraldas, suplementação e medicação que doamos aos nossos pacientes. A casa está aberta, se alguém quiser chegar, fazemos questões de dizer a nossa transparência, temos tudo anotado, para que a confiança das pessoas não se perca. É necessário isso, temos uma boa relação e um trabalho muito bonito. Fica sempre o convite, venha conhecer o trabalho para ver onde está sendo empregado a doação que você faz”.