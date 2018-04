Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis realiza o Dia D da Educação para escolas da Rede Municipal de Caratinga

CARATINGA – Aconteceu nos dias 12 e 13 de abril, na sede da Escola Branca de Neve, o Dia D na rede municipal de educação de Caratinga. O Dia D foi destinado ao estudo e conhecimento da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, um documento inédito no Brasil, onde apresenta como objetivo o acesso igualitário à aprendizagem, em busca de elevar as expectativas dos alunos para aprendizagem, e o que os profissionais da educação são capazes de ensinar. A mobilização do Dia D, foi ministrada pela professora Silvia Martins, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, das Faculdades Doctum de Caratinga e coordenadora Pedagógica da E.M. “Branca de Neve”.

Segundo a coordenadora pedagógica Sílvia Martins. O dia de mobilização foi marcado por momentos de leitura de parte do documento da base; leitura sobre as dez competências, que perpassam todas as etapas da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio); momentos de reflexão sobre o que é a base, o seu papel, a sua importância, que cidadão a escola está formando, que cidadão ela precisa formar para o século XXI e seus desafios, referentes às redes sociais, ao momento econômico, às questões políticas; além de momentos de discussão coletiva, avaliando de que forma a base vai impactar na prática pedagógica em sala de aula.

As atividades do Dia D foram direcionadas aos professores, coordenadores e diretores, das escolas municipais “Branca de Neve” e “Centro Solidário José Milim”. A coordenadora pedagógica do Centro Solidário José Milim, Márcia Elizabeth, destacou: “Nós, professores e gestores escolares, precisamos agora estudar o documento em profundidade, uma vez que somos os principais detentores da prática da sala de aula, o contato direto com quem vai ser realmente impactado por ela, nossos”. Para a professora Maria de Lourdes Pinto da Silva, professora de educação infantil, no Centro Solidário José Milim, o Dia D foi de grande importância, porque os participantes tiveram a oportunidade de parar e conhecer melhor a versão final da Base Nacional Comum Curricular, que será fundamental para um melhor direcionamento do trabalho dos professores. Já a professora da escola Branca de Neve, Ana Paula Nascimento Ribeiro Gardone, relatou: “O entendimento que hoje temos sobre a Base, ficou mais claro, com o Dia D, conseguimos entender verdadeiro significado dela para a educação”.

Ao final a coordenadora pedagógica Sílvia Martins, que também é coordenadora de curso no nível superior nas Faculdades Doctum de Caratinga, distribuiu brindes das Faculdades Doctum aos participantes, e destacou a importância da BNCC não apenas para a Educação Básica, mas também para o Ensino Superior. “A educação superior é a continuação dos processos formativos que se iniciam na primeira infância, na educação básica, em que ocorrem os primeiros contatos com os processos formativos na educação formal, com a proposta da BNCC espera-se elevar a qualidade do ensino brasileiro, onde os alunos sairiam mais preparados, ocasionando assim um melhor rendimento na vida acadêmica, sem a necessidade de futuros nivelamentos”.