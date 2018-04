Revista de Ciências do UNEC chega a sua 25ª edição

Pesquisadores podem submeter trabalhos para avaliação dos editores até o dia 30 de maio

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga (UNEC) está recebendo artigos acadêmicos para serem publicados na Revista de Ciências. A publicação reúne pesquisas produzidas tanto na própria instituição quanto em outras universidades, com o objetivo de divulgar o conhecimento para a comunidade científica.

O editor chefe da revista é o pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do UNEC, Eugênio Maria Gomes. Além dele, a publicação conta com duas editoras executivas, as professoras Raquel Xavier Ligeiro Dias e Melissa Araújo Ulhoa Quintão; e um conselho multidisciplinar que avalia o conteúdo do trabalho e a adequação às normas técnicas. “A revista tem um padrão interno de formatação e alguns tópicos que devem ser obedecidos ao longo do trabalho. Essas normas estão disponíveis no site do UNEC, no link ‘Publicações’”, explica a professora Melissa.

Podem ser submetidas pesquisas de diversas áreas do conhecimento. “Aceitamos artigos de Ciências da Saúde, Exatas, Agrárias e da Terra, Humanas e Sociais Aplicadas. Eles podem se enquadrar em três modalidades: artigos originais, relatos de caso e artigos de revisão bibliográfica”, conta a professora Raquel.

De acordo com a equipe organizadora, o periódico está em sua vigésima segunda edição e passará por algumas mudanças. “Vamos manter o fluxo contínuo de publicações, obedecendo a ordem de envio dos artigos. Mas anteriormente ela saía três vezes por ano e agora passou a ser semestral. Até 30 de maio fechamos a primeira edição, e a segunda em 30 de setembro”, detalha Melissa.

Além da versão impressa, a Revista de Ciências também está disponível na íntegra no site do UNEC. As informações sobre o processo de submissão de trabalhos também podem ser obtidas pelo e-mail pesquisaunec@gmail.com. “Os interessados podem fazer contato com as editoras executivas da revista. Essa é uma publicação aberta a todos os produtores de conhecimento de Caratinga e região, e nós esperamos entregar para a comunidade um conteúdo de interesse dos mais diversos públicos”, complementa o professor Eugênio Maria Gomes.