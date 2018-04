Corolla sai da pista e acerta Kombi

BOM JESUS DO GALHO – Um acidente, registrado na manhã de terça-feira (17), deixou uma pessoa ferida. Um Corolla saiu da pista e acertou uma Kombi. O acidente aconteceu no km 23 da MG-329, em Bom Jesus do Galho.

Conforme registro feito pela Polícia Militar Rodoviária, a motorista do Corolla contou que seguia sentido Caratinga, quando um cachorro atravessou, repentinamente, a pista; ela foi desviar o veículo, mas perdeu o controle da direção, então o Corolla chocou-se contra o meio-fio, desceu pelo barranco e acertou uma Kombi que estava estacionada em uma estrada próxima a rodovia, danificando também esse veículo.

A motorista, 31 anos, foi socorrida e levada ao hospital de Bom Jesus do Galho.

As causas do acidente serão apuradas.