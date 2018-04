Definidos os jogos das quartas de final do 2º Torneio Sindcomerciários de Futsal

CARATINGA – No sábado (14) e no domingo (15) foram disputados os jogos da última rodada da fase de grupos do 2º Torneio Sindcomerciários de Futsal. E mais uma vez, a rodada foi marcada pelo grande número de gols, pois foram anotados 85 gols em sete jogos, média de 12,14/gol por jogo. Após essas partidas foram conhecidas as equipes classificadas para as quartas de final, que serão jogadas no domingo (22). “A competição até o momento conta com 238 atletas (funcionários) inscritos em súmula. Foram distribuídos 99 cartões amarelos e 5 cartões vermelhos. 366 gols foram marcados. Silvestre da Silva (Supermercado do Irmão Praça) é o artilheiro até aqui com 19 gols marcados”, informa a organização.

Todos os jogos acontecem no Caratinga Tênis Clube (CTC).

QUARTAS DE FINAL

Todos os jogos das quartas de final serão no domingo (22). Os confrontos ficaram assim definidos:

8h – Pablo Modas x AECO

9h – Casa do Biscoito x Calpen

10h – Supermercado do Irmão (Praça) x Rio Doce

11h – Casa Bahia x Super Cabo TV

RESULTADOS

Os resultados da última rodada foram os seguintes