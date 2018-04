Projovem retoma atividades em Bom Jesus e convoca interessados em participar do projeto

BOM JESUS DO GALHO – O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) acaba de retomar as atividades socioeducativas do Programa Nacional de Inclusão dos Jovens (Projovem), que conta com a participação de 20 adolescentes entre 12 e 16 anos.

A iniciativa tem como objetivo estimular o protagonismo juvenil por meio de diálogos sobre os problemas que os jovens precisam enfrentar nessa fase da vida. Dentre os assuntos abordados durante os encontros, que são coordenados pela psicóloga Elisângela Ferraz, estão sexualidade, drogas e violência.

Segundo Elisângela, o Projovem fortalece a identidade e a cidadania dos adolescentes. “Durante nossos encontros, trabalhamos a autoestima dos meninos, estimulamos o grupo a desenvolver suas potencialidades, maximizar suas qualidades, os seus pontos fortes. Assim, os meninos acabam sendo impactados, surpreendidos por suas qualidades que, muitas vezes são ignoradas por não serem motivados a reconhecer o seu valor”.

A psicóloga destaca que o Projovem motiva os adolescentes a realizar o que são capazes de fazer, segundo suas habilidades, a sua vocação.

Por pertencer a uma mesma faixa etária, o grupo se sente à vontade para conversar sobre os desafios que precisam enfrentar no dia a dia e poder contar com a colaboração da psicóloga, que tem o apoio de toda a equipe do Cras. “Temos uma equipe multidisciplinar que apoia, não só os adolescentes, mas as suas famílias, que precisam estar envolvidas no projeto par que seus filhos alcancem êxito no Projovem”, explica Elisângela.

O Projovem também oferece atividades culturais e esportivas, o que motiva ainda mais a participação dos adolescentes no projeto, como Luiz Riquelme Pereira dos Santos, de 12 anos. Estudante do 7º ano, ele diz que gosta muito de participar do Projovem. “Além de me encontrar com os meus amigos pra conversar, a gente se diverte na piscina”, comemora.

Segundo Elisângela, em breve, o Cras formará mais uma turma que será atendida pela manhã, no Cras da sede. Outras turmas deverão ser criadas nos distritos de Revés do Belém e no Quartel do Sacramento.

Para participar do programa, o jovem deve ter entre 12 e 17 anos, ser beneficiário do Bolsa Família e morador da área de abrangência dos Centro de Referência em Assistência Social (Cras/Casa da Família).

Os interessados devem comparecer das 8h às 17h, no Cras/Casa da Família para verificar se o nome consta na lista.