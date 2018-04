Ubaporanga realiza projeto Educação em Saúde e comemora o Dia Mundial da Voz

UBAPORANGA – As secretarias de Educação e de Saúde, ocupadas respectivamente por Virginia Helena de Rezende Oliveira Silva Kênia Fernanda Soares da Silva Azevedo, desenvolvem ações em parceria no município de Ubaporanga que estão fazendo a diferença na qualidade de vida da população.

Recentemente foi realizado o projeto “Educação em Saúde”, na Escola Municipal Córrego das Palmeiras, no Aeroporto; com objetivo de desenvolver uma boa saúde física e mental das crianças. A psicóloga Lorena Fialho e a nutricionista Adriana Lopes estiveram repassando ensinamentos aos alunos.

O projeto inclui ações do programa Saúde na Escola e também Educação Alimentar e Nutricional (EAN), cujas atividades são voltadas à conscientização dos alunos sobre a alimentação saudável e conta com a participação ativa das famílias e de toda a comunidade escolar. “Teremos o diagnóstico nutricional e atividades lúdicas com as crianças, oficinas, além de encontros periódicos com os pais para falar dos resultados. É um grande avanço para a escola”, disse a secretária de Educação Virginia.

DIA MUNDIAL DA VOZ

O Dia Mundial da Voz é comemorado anualmente em 16 de abril. A data tem como principal objetivo chamar a atenção da população em geral para os cuidados de preservação da voz, ficando alerta às alterações, que podem ser um sinal de doenças.

A fonoaudióloga da equipe do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) de Ubaporanga, Maria de Lourdes Souza Medina, esteve na Escola Municipal Dr. Almério de Rezende para ressaltar que a voz, “esse instrumento que todos tocam”, merece cuidado. Os professores participaram de uma oficina para trabalhar importantes medidas de saúde vocal de forma contínua.