HORAS DE AFLIÇÃO

Família de gerente bancário é sequestrada em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O gerente da agência do Sicoob Credcooper passou por momentos de verdadeiro terror junto de sua família, no município de Santa Bárbara do Leste. Foram horas de pavor, incertezas e muitas ameaças. Para que o pior não acontecesse, ele foi obrigado a retirar todo o dinheiro que estava no cofre e repassar aos bandidos.

CRIME DO SAPATINHO

Tudo começou na tarde desta segunda-feira (16). Quatro bandidos, depois de provavelmente estudarem a rotina do gerente e se sua família, entraram em sua casa por volta das 16h, quando sua esposa chegava com os dois filhos da escola, duas crianças de 10 e 12 anos. Nesse instante começavam os momentos de tortura psicológica. Segundo o tenente Anderson, que está comandando as diligências, a informação do crime chegou para a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (17), por volta de 11h.

Tenente Anderson explicou que esse tipo de crime é chamado de “Sapatinho”, onde os bandidos procuram não chamar a atenção, fazem de forma silenciosa, sem causar nervosismo às vítimas. “Quando a mãe e os filhos chegavam da escola foram abordados pelos quatro homens que não estavam encapuzados e ao entrarem, amarraram as vítimas”, relatou o oficial.

Mais tarde quando o gerente chegou de seu trabalho, sua família já estava sob a escolta dos bandidos, então disseram a ele que ficasse quieto, pois queriam o dinheiro que estava no banco. “É uma ação bem planejada. Parece que tinham informação da rotina dele, ficaram dentro do imóvel, determinaram que cumprissem a rotina da casa, determinaram que a mulher do gerente fizesse o jantar, eles também se alimentaram, beberam, tanto que até deixaram digitais em copos, inclusive o material foi recolhido pela perícia”, explicou tenente Anderson.

Depois do jantar as coisas pioraram para a família. A mãe e os filhos foram levados para outra cidade, e os marginais informaram ao gerente que estavam levando por segurança para que assim ele retirasse o dinheiro e não acionasse a polícia. Na manhã de hoje, o gerente foi até a agência bancária, sempre em contato por telefone com os bandidos, então esperou que mais funcionários chegassem, explicou o que estava acontecendo, retirou o dinheiro, que segundo a polícia é uma quantia expressiva, deixou a agência e colocou dentro do carro. Nesse momento um dos autores veio, pegou a chave do veículo e foi embora com o dinheiro, deixando o gerente na porta da agência, pedindo a ele que ficasse calmo, pois passaria em breve a localização dos filhos e da esposa.

Depois de determinado momento, os bandidos ligaram para o gerente e informaram que sua família estava em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então uma equipe da PM daquela cidade localizou as vítimas. O carro do gerente foi abandonado próximo a Santa Rita de Minas, “pois provavelmente já tinha um comparsa esperando o bandido que estava com o dinheiro”, frisou o oficial.

Através das câmeras de segurança dos comércios de Santa Bárbara do Leste foi possível ver o bandido que pegou o dinheiro andando pela rua. Ele usava roupa preta e boné, não sendo possível visualizar seu rosto. O caso será repassado para delegacia especializada.

Embora não tenham sido violentados fisicamente, a família está bastante abalada e segundo o tenente, choram muito ao contar o ocorrido.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.