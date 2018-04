Evaristo: O interminável

É inegável que um dos grandes problemas das novas gerações é uma espécie de “preguiça” coletiva. Um grande número de jovens preferem as redes sociais e jogos virtuais, ao invés da prática esportiva. Na contra mão dessa onda, é uma alegria quando nos deparamos com “jovens cinquentões” como Evaristo Hoste de Moura. Um dos percussores do atletismo regional ainda lá nos anos 80, o cara parece não se cansar nunca de correr e ganhar medalhas. No dia 08 de abril, representando Caratinga, participou da famosa Maratona de São Paulo. Com largada e chegada no Parque Ibirapuera, Evaristo suportou bem os 42,195 km e chegou inteiro completando bem o percurso com um dos melhores tempos de sua categoria.

Neste final de semana o “interminável” atleta esteve em Timóteo participando da primeira etapa do circuito Unimed correndo os 05 km. Evaristo foi o décimo sétimo no geral e 1º colocado na sua faixa etária de 50 a 54 anos com o tempo de 19 minutos e 34 segundos. Sem dúvida o cara é um grande exemplo de perseverança. Beneficiado pelo programa Bolsa Atleta da prefeitura de Caratinga, Evaristo faz questão de ressaltar a importância do programa para que possa se manter ativo e presente em grandes provas. Parabéns “garoto”, sou seu fã!

Mineiros: Só Coelho venceu

O Brasileirão não começou bem para dois dos três mineiros. No sábado o Cruzeiro perdeu em casa para o Grêmio merecidamente. O time de Mano Menezes foi no mínimo burocrático pra quem jogava em casa. O treinador até admitiu que seu time foi dominado pelo adversário. Ainda bem que Mano viu o mesmo jogo que eu. Entretanto, a semana não oferece a oportunidade de ficar reclamando. Porém, a chance de reação e uma postura diferente terá pela Libertadores. Quinta-feira tem pela frente o Universidad no Chile. Outro jogo complicado. Os chilenos venceram o Vasco na primeira partida e estão cheios de moral.

O América voltou muito bem a elite do Brasileirão. Vencer o Sport em casa era uma obrigação. Porém, o Coelho sobrou no primeiro tempo e construiu o placar com facilidade. Na segunda etapa controlou o jogo embora não tenha forçada tanto em busca do quarto gol. Entretanto, ainda é cedo para euforia. O principal objetivo americano é somar pontos para ter uma vida mais tranquila longe do Z4.

O Atlético somou três derrotas nos últimos três jogos (Cruzeiro, San Lorenzo e Vasco). Em nenhuma das três partidas dá pra dizer que o resultado foi injusto. Mas, na estreia contra o Vasco, a vitória escapou por descuido em cinco minutos. Principalmente de Roger Guedes que errou no ataque e proporcionou o contra golpe vascaíno. Thiago Larghi terá muito trabalho pra reorganizar a equipe.

Arbitragem: Sempre a mesma coisa

Comissão da CBF afasta trio do jogo Vitória x Flamengo. Também, depois de marcar um pênalti com uma bolada no rosto, expulsar o jogador, e não enxergar um impedimento como aquele do William Arão três metros à frente, é o mínimo que poderia acontecer. Quem é leitor assíduo da coluna, vai se lembrar que sábado escrevi exatamente sobre a certeza das falhas. Infelizmente acertei né!

