Boca Rica e Chelsea são os finalistas da Copa Rádio Clube

DA REDAÇÃO – Não faltou emoção na rodada decisiva das semifinais, jogos de volta, da Copa Rádio Clube de Futebol Regional, onde foram definidos os finalistas da 15ª edição. As partidas aconteceram no domingo (15) e Boca Rica e Chelsea se credenciaram para a final.

Jogando na cidade de Bugre, o Boca Rica de Iapu garantiu a sua vaga ao derrotar o Bugre por 2 a 1, com gols de Brenner e Jefinho (contra), enquanto Parrão marcou para o Bugre. Na categoria Aspirantes, o Boca Rica também se classificou ao empatar em 2 a 2. No primeiro jogo, havia vencido o Bugre por 4 a 0.

No estádio Ricardino Cruz, na cidade de Engenheiro Caldas, o Chelsea carimbou seu passaporte para a finalíssima, goleando o Vila Martins de São João do Oriente por 4 a 1, com gols de Vitão, Matheus, Tarik e Ilgner. O gol de honra do Vila foi marcado por Lucas. Na categoria Aspirantes também deu Chelsea, que ganhou por 1 a 0 no tempo normal. Como no primeiro jogo o Vila Martins saiu vitorioso, a decisão foi para o pênaltis e o Chelsea venceu por 3 a 2.

FICHA TÉCNICA DE CHELSEA E VILA MARTINS

O Chelsea venceu com o futebol de: Gui, Ilgner, Vitão, Caike e Matheus; Alexandro, Marcelo, Wagner e Felipe; Eder Luís e Tarick. Entraram no decorrer da partida os atletas Farley, Luís Fernando, Thales, Weimar e Caio.

O Vila Martins se despediu da Copa com o futebol de: João Manuel, Glauber, Edgar, Wildson e Lucas Souza; Vitor Torres, Noé (Romário), André e Hugo (Ricardo); Artur e Fábio.

André Luiz foi árbitro, sendo auxiliado por Sérgio Montanha e Hermes Godinho.

DECISÃO

O organizador da Copa, o radialista Ernane Santos, confirma os horários dos jogos da decisão. As partidas serão disputadas no domingo (22) no estádio municipal de Inhapim. Às 13h20, acontece a decisão na categoria Aspirantes. Em seguida, as 15h45, Boca Rica e Chelsea decidem a Copa Rádio Clube de Futebol Regional na categoria Titulares.