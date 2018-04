Departamento Saúde participa de projeto sobre prevenção de doenças na Escola Padre Dionísio

BOM JESUS DO GALHO – A coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Gianne Sandra Soares Ferreira, comandou na manhã desta segunda-feira (16), na Escola Padre Dionísio, mais uma edição do Programa Saúde na Escola (PSE). A iniciativa teve como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

O evento envolveu cerca de 350 pessoas no turno da manhã e 250 no turno da tarde, e foi aberto pela diretora do educandário, Maria Aparecida da Silva.

A abertura do Saúde na Escola foi seguida de palestra ministrada pelo Coordenador do Programa de Controle da Dengue do município, Sebastião Feliciano. “Não precisamos ser heróis para combatermos a dengue; precisamos ser solidários. Orientar nossos vizinhos a manter seu quintal limpo e colaborar para que toda a cidade seja mantida limpa, evitando a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e da zika”, aconselhou Sebastião, que falou sobre os tipos de vírus da dengue, os sintomas da doença, formas de prevenção e tratamento.

Dando sequência ao evento e com o apoio do soldado Márcio Ferreira da Silva, cabo Andreia Cristina Lopes de Souza falou sobre combate e prevenção às drogas, motivando os alunos a refletir sobre suas escolhas em relação à saúde. A palestra teve como objetivo conscientizar os alunos sobre os efeitos nocivos das drogas lícitas e ilícitas no organismo.

Encerrando as atividades do Saúde na Escola, a equipe do Nasf fez uma breve demonstração das aulas de Zumba que o grupo promove semanalmente na sede e em Revés do Belém.

O evento de ontem foi o segundo promovido na sede. Para os próximos meses, até o final do ano, estão previstos outros dez eventos do PSE, que serão realizados nos distritos de Passa Dez, Quartel e Revés, além de outras localidades, como o Porto e Fundaça. A sede também será contemplada com o Saúde na Escola em outros educandários, como nas escolas municipais Maria da Penha Ivone Abrão e Professora Pacífica de Oliveira Gomes Paiva. No início do ano, o projeto foi desenvolvido na Escola Pedro Martins Pereira.