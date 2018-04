Mãe é acusada de tentar passar droga para o filho

Fato foi registrado no sábado (14), no presídio de Caratinga

CARATINGA – No sábado (14), mais uma ocorrência de alguém tentando entrar com drogas no presídio de Caratinga foi registrada, mas o que chamou atenção dessa vez é que a suspeita é a mãe de um jovem que está cumprindo pena por tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, Alessandra Legora, 46 anos, foi visitar o filho Eduardo Legora, 21. Ao ser submetida a revista, antes de entrar na unidade prisional, os agentes penitenciários notaram algo suspeito na cintura da mulher. Incialmente, ela negou portar algo ilícito, mas acabou confessando que levava maconha dentro de uma costura improvisada em sua calça.

Segundo registro, a suspeita não confirmou que a droga seria para o filho, mas disse que pretendia vendê-la no presídio, pois o entorpecente teria um alto valor naquele local.

Conforme informações, Alessandra portava 150 gramas de maconha. Ela foi conduzida para Delegacia de Polícia Civil. Eduardo também foi levado para Delegacia, onde prestou depoimento ao delegado de plantão.