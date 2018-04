DOUTOR EUGÊNIO MARIA GOMES – UM ESCRITOR POR EXCELÊNCIA!

Águida Pereira Martins Silva de Almeida

Simpatia, elegância, incentivador da leitura e escrita em vários seguimentos. É assim que me dirijo ao Eugênio Maria Gomes. Um ser capaz de articular e encantar os grupos e movimentos aos quais pertence, sem perder o fio condutor de um homem poeta que enfrenta a vida com dignidade e respeito.

Conheço o doutor Eugênio desde os tempos da faculdade, onde foi meu professor na primeira turma do curso de psicologia, no UNEC. Com uma dinâmica avassaladora, provedor de momentos fortes no processo de aprendizagem dos jovens estudantes.

Em uma de suas aulas, participei do momento “Um minuto de fama”. Dinâmica criada por ele, creio eu para despertar a mente que dorme, motivar a pesquisa, criar algo novo, responsabilizar pelo início da aula, quebrar o gelo e provavelmente apresentar-se no palco de um grande professor. Me recordo que apresentei um vídeo (Sapateado), relacionado à disciplina / empreendedorismo e lancei ali mesmo o livro “Onde Mora o Respeito”? distribuindo um livro para cada colega. Respeito este, vindouro de um mestre que foi além, observando e olhando como num caleidoscópio, o interior de cada um.

Doutor Eugênio Maria Gomes é um escritor por excelência. Escreve para crianças, jovens, adultos e idosos. Escreve a vida, a harmonia em decolores, a beleza, a família, e a sociedade, encantando com sua atenção, responsabilidade e carisma, todos que estão à sua volta.

O que penso ser interessante também, é essa loucura, esse desejo que ele tem, de que o outro também leia e escreva. Assim, se propõe a organizar obras com textos de vários escritores, com o propósito de que mais pessoas, escreva o que está dentro de si. Tomo a liberdade de expressar aqui. “A escrita de cada um e um livro de todos.” É assim que Eugênio faz acontecer, incentivando, orientado o leitor a traçar sua meta, demarcar seu caminho e acreditar que vale a pena seguir com fé, guardando na memória, a história contada por outra pessoa, ou lida por si mesmo.

Suas obras: “Gabi, Gabriela – Tem Espaguete na Panela”, autor da série Radiografias do Cotidiano, coautor do Compêndio de Administração, coautor da Cartilha do Eleitor- O ABC do voto Consciente, coautor e organizador da Série Obreiros do Conhecimento- Literatura Maçônica, coautor e organizador da Série Fragmentos de Marketing, autor de: O Filho de Maria – Biografia do Monsenhor Raul Mota de Oliveira, coautor e organizador da Série: Além da palavra, autor da obra, Miguel e a Magia do Natal, e outras tantas obras que revelam o seu interior através da escrita.

É o máximo folhear, ler suas obras e consequentemente dos seus seguidores que ruminam o interior humano, expressando na folha de papel em branco, o conhecimento que, uma vez lançado ao mundo, transformará uma sociedade que tem sede de aprender através de uma boa leitura.

Em uma de suas entrevistas na UNEC TV, ele disse que para ser escritor é necessário ter disciplina e é preciso ler acima de tudo. Doutor Eugênio é um entusiasta. Homem forte, dedicado, sereno e preocupado com a organização e presteza dos movimentos dos quais participa, deixando transparecer em si a verdadeira disciplina interior. Por estes e outros motivos quero parabeniza-lo, dizer que são dez anos de sucesso e nesta expansão da escrita se tornou um empreendedor e leitor da própria vida.

Um escritor por excelência, que por onde passa, deixa uma Marca Imortal. Uma Palavra, uma Frase, um Livro.

Parabéns doutor Eugênio! Obrigada por fazer parte da cultura de Caratinga.

Águida Pereira Martins Silva de Almeida. Diretora da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo em Piedade de Caratinga. Membro da Academia Caratinguense de Letras e Academia de Letras de Teófilo Otoni. Escritora caratinguense, idealizadora do Museu “A arte dos antigos” em Piedade de Caratinga.