O “costume” de haver veículos no espaço em frente à Catedral de São João Batista

Mons. Raul Motta de Oliveira

Conversando com um advogado amigo, sobre a proibição de estacionamento de carros no espaço em frente à Catedral de São João Batista, em Caratinga, sugeriu-me ele que eu escrevesse novamente, salientando o “costume” criado de, naquele lugar, serem realizados encontros religiosos e cívicos, como também o “costume” de os fiéis pararem seus veículos ali, durante a realização das Missas e demais eventos religiosos na Catedral.

No meu primeiro artigo (Cf. “Diário de Caratinga”, 7-3-2018), procurei mostrar historicamente que, embora não tenhamos sua Escritura, o terreno onde está construída a Catedral de São João Batista, bem como a área anexa, à sua frente, pertencem à Igreja. É um pequeno resto dos oitenta alqueires de terra doados pelos nossos fundadores, João Caetano do Nascimento e companheiros, a “São João Batista do Caratinga”, no ano de 1848.

O fechamento da Travessa em frente à Catedral

Falando sobre o fechamento da passagem de carros em frente à Catedral, relatei que a Comissão da Reforma e Embelezamento da Catedral se reuniu com o então Prefeito Municipal, Dr. Eduardo Daladier Pereira, no dia 5 de setembro de 1989. Foi-lhe apresentado o projeto da nova escadaria da Catedral e a proposta de fechar a passagem de carros em frente, a fim de se evitarem acidentes com os fiéis que frequentavam os eventos religiosos ali desenvolvidos, em especial quando saiam das Missas. Recebemos do Dr. Eduardo o total apoio.

No final de 1991, foi fechado o trânsito em frente à Catedral. E aquele local continuou destinado para celebrações religiosas e estacionamento de carros para os fiéis, durante o horário das missas. Em 1992, a Paróquia realizou o calçamento daquela área, com pedras portuguesas.

Portanto, há aproximadamente 26 anos, desde que foi fechada a Travessa, que o espaço em frente à Catedral é exclusivo para as celebrações religiosas e para estacionamento de automóveis, durante as celebrações religiosas: missas, adorações do Santíssimo, casamentos, batizados, sepultamentos, etc.

O local sempre foi usado pela Igreja

Este local é diferente, disse-me aquele amigo advogado, e não pode ser considerado como parte da Praça Cesário Alvim, tanto que inexistem ali bancos fixos, canteiros e árvores, como há nas outras partes da Praça.

Neste sentido, a Catedral somente quer continuar utilizando o espaço, como de costume sempre o fez, dando conforto aos fiéis, a fim de participarem das celebrações religiosas.

Até porque esta utilização jamais incorreu em qualquer dano ao patrimônio, mas contribui para a memória de todos os caratinguenses, que sempre viram o lugar ser usado com tal finalidade, tornando-se, até mesmo, parte da nossa cultura.

Fotos antigas da Catedral e da área à sua frente

No Arquivo Diocesano de Caratinga e no arquivo particular do José Brisce, existem fotos antigas do local em frente à Catedral, sendo utilizado para eventos religiosos ou civis e para estacionamento de veículos. Selecionamos estas:

1ª – Foto, por volta de 1940 ou talvez anterior, fornecida pelo José Brisce: nela se vê o espaço, em frente à Catedral, sendo usado para uma apresentação militar. Curiosidade: nessa foto aparece a antiga igrejinha de São Geraldo, no morro do Caratinga, dentro do cemitério que ali havia;

2ª – O espaço em frente à Catedral sendo ocupado pelas alunas do Colégio Nossa Senhora do Carmo, dia 5 de maio de 1948, prestando uma homenagem a Dom João Batista Cavati, no dia do seu aniversário natalício;

3ª – Na década de 1960, o espaço em frente à Catedral, com exposição dos automóveis Ford 1929 (Foto fornecida também pelo José Brisce);

4ª – Ainda na década de 1960, o espaço em frente à Catedral, com vários carros;

5ª – Em 1979, após a reforma do Padre Geraldo Majela e Fabinho, vários caminhões estacionados ou transitando na Travessa em frente à Catedral;

6ª – No espaço em frente à Catedral, presença de representações de todas as Paróquias da Diocese de Caratinga, dia 10-12-1995, celebrando o 80º aniversário da criação da Diocese.

Vistas estas fotos, fica assim bem evidente que o espaço em frente à Catedral sempre foi usado para celebrações religiosas, encontros cívicos e, também, desde que chegaram os automóveis aqui a Caratinga, por volta de 1920, há pois quase cem anos, este espaço foi sempre utilizado para estacionamento de carros, especialmente durante as Missas, casamentos, batizados e outras atividades do povo católico, não só de Caratinga, mas de todas as 53 Paróquias da Diocese, sendo a Catedral a sua Igreja Mãe.