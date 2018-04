Leopardo vem aí!

Esta semana, recebi no programa Abrindo o Jogo o treinador Rony do Leopardo da Vila de Santa Rita. É sempre muito bom saber que ainda existem abnegados que amam o futebol como ele. Policial Militar por formação, Rony vem desenvolvendo um trabalho de formação no futebol na cidade vizinha há mais de quatro anos. Como resultado, vários jovens já foram encaminhados a clubes pelo país a fora, até mesmo para o exterior. Contando com apoio de alguns empresários que inteligentemente viram no trabalho mais que uma questão esportiva, e sim um alcance social enorme. Afinal, ocupa o tempo de muitos garotos que poderiam estar vagando pelas ruas sem ter o que fazer, ou pior, fazendo o que não deve. Segundo Rony, o projeto do Leopardo conta atualmente com 118 jovens em seus quadros. Sem dúvida um trabalho pra ser aplaudido.

Durante o programa, Rony garantiu também a participação do Leopardo na edição do Campeonato Regional de Caratinga este ano. A base será sua forte equipe sub 20 que já está em atividade desde o começo da temporada. Outra ótima notícia, afinal, Santa Rita tem uma tradição enorme de grandes craques e times fortíssimos.

Mineiros: Vai começar o Brasileirão

Depois do estadual, este final de semana começa o campeonato mais importante do país. Os três grandes mineiros estarão na Série A. Porém, não tem como negar que cada um com seu objetivo particular. O América estreia contra o Sport, neste domingo (15), às 11h no Independência. Não tem como negar que começar com uma vitória é essencial. O Coelho irá pegar um adversário que não passa por boa fase, ficou fora das finais do campeonato pernambucano. Embora esteja na elite a mais tempo que o América, o Sport não brigará na parte de cima da tabela assim como o time mineiro.

O Atlético estreou mal na Copa Sul-americana diante do time misto do San Lorenzo. Apático e com seus principais jogadores apagados, o alvinegro perdeu merecidamente. No Brasileirão, domingo vai a São Januário encarar o Vasco. O time cruzmaltino também perdeu a decisão estadual. Entretanto, teve a semana toda pra se recuperar e esquecer a frustração. Será jogo duro sem chance pra erro.

O Cruzeiro teve a semana inteira para se recuperar da “ressaca” do título. Hoje a moleza acabou. O Grêmio campeão gaúcho sem dúvida, assim como a Raposa, deve brigar na parte de cima da tabela. Porém, veremos se Renato virá com aquela história de poupar no Brasileiro para conquistar mais uma vez a Libertadores. Essa postura ano passado ajudou muito o Corinthians a dar uma bela arrancada no primeiro turno.

Arbitragem no olho do furacão

Não dá para apostar em qual time será campeão brasileiro em 2018. Mas, tenho certeza que iremos ter muitos e muitos erros de arbitragem. Todo mundo será prejudicado ou favorecido em algum momento. Pelo que temos visto nos estaduais, a perspectiva não é nada boa no Brasileirão. A negativa da maioria dos clubes em adotar o árbitro de vídeo é lamentável. Embora ele não iria eliminar 100% dos erros, pelo menos os mais escandalosos certamente não aconteceriam caso fosse adotado. O jeito será conviver com os erros a cada rodada.

