Colégio Genoma lança o projeto ‘É Hora de Parar com o Bullying’

CARATINGA– Só existe brincadeira quando todos os envolvidos se divertem, quando uns dão risada e outros choram, já não é brincadeira, é violência. E para conscientizar os alunos sobre a questão do bullying, evitando assim à prática de atos de violência física ou psicológica, tortura física ou verbal que atormenta um grande número de vítimas, o Colégio Genoma trabalha junto aos alunos o projeto “É Hora de Parar com o Bullying”.

O projeto foi iniciado em “Tardes de Convivência” com o Fundamental II, formado por alunos do 6º ao 9º ano, e conta com a coordenação da psicóloga Geovanna Costa, da pedagoga Magda Vasconcelos e da diretora Liliane Silva.

Segundo a direção da escola, a prática do bullying traz inúmeros prejuízos a todos os envolvidos, “assim como a vítima fica exposta a danos emocionais, psicológicos e até mesmo físicos, prejudicando seu desenvolvimentismo e o rendimento escolar. O agressor pode vir a sofrer punições como suspensões que podem acarretar também, sofrimento ao indivíduo”.

Pela iniciativa, os alunos aprendem juntos que o bullying precisa ser vencido, que se trata de uma forma de violência e que as diferenças é que nos fazem especiais e únicos. “Esse projeto valoriza a participação de todos e acontece durante todo o ano letivo estabelecendo constantemente o diálogo para que cada um entenda sua responsabilidade no combate ao bullying”, explica a direção.

O projeto visa também incentivar a solidariedade, a generosidade e o respeito às diferenças por meio de conversas, campanhas de incentivo à paz e à tolerância, trabalhos didáticos, como atividades de cooperação e interpretação de diferentes papéis em um conflito; Desenvolver em sala de aula um ambiente favorável à comunicação entre alunos.

O que é bullying?

Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas.

O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato.

“É uma das formas de violência que mais cresce no mundo”, afirma Cléo Fante, educadora e autora do livro “Fenômeno Bullying: Como Prevenir a Violência nas Escolas e Educar para a Paz”.