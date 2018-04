Funec-Casu realiza Feijoada Beneficente nesse domingo (15)

Renda será revertida para tratamentos de pacientes referenciados para o CASU pelo Lar de Idosos Monsenhor Rocha, Lar Espirita Maria de Nazaré, ASADOM – Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista, APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, Lar das Meninas e ainda pessoas carentes

CARATINGA – Sair para almoçar fora no domingo e ainda ajudar no tratamento de pessoas carentes é um “prato cheio” para toda a família, não é? Com esse objetivo, a Funec-Casu, por meio do CASU – Centro de Reabilitação FUNEC promove uma Feijoada Beneficente amanhã, domingo (15). O evento acontece a partir das 11h30 no CASU – Centro de Reabilitação FUNEC, situado à BR-116 – Km 525, saída do Bairro das Graças, em Caratinga/MG. Crianças de até 05 cinco anos não pagam a entrada. O ingresso custa R$ 12,00 (doze reais). Reservas pelo WhatsApp: (33) 9 9931-4959.

De acordo com a diretora geral do CASU – Centro de Assistência à Saúde FUNEC, Daniela Fonseca Genelhu Soares, a Fundação Educacional de Caratinga – FUNEC, mesmo com a ausência de convênios, mantém o compromisso com a Responsabilidade Social, por meio do qual realiza atendimentos para pacientes referenciados por diversas instituições. “Hoje somam mais 300 pacientes reencaminhados para o CASU e a ideia da Feijoada Beneficente é ajudar nos custos, mas também trazer a comunidade para conhecer o ambiente do CASU – Centro de Reabilitação, familiarizando-os com o espaço físico, com os profissionais de saúde, pacientes e seus familiares”.

A coordenadora do CASU – Centro de Reabilitação FUNEC, Juliana Reis, acrescenta que a feijoada é um evento gastronômico beneficente cujo valor arrecadado destina-se a subsidiar o tratamento crianças, adultos e idosos. “A todos os assistidos por essas instituições e referenciados ao CASU são oferecidos acompanhamento gratuito realizado uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, biólogo e engenheiro agrônomo, por meio de modernas terapias como a Equoterapia, TAA – Terapia Assistida por Animais (terapia com cães e gatos), Arteterapia e Horticultura Terapêutica, dentre outros”.

CONHECER, CONVIVER E ALMOÇAR

Atualmente o CASU – Centro de Reabilitação FUNEC assiste filantropicamente a diversos pacientes realizando diversas atividades oferecidas na Unidade III do UNEC, reforça a enfermeira Vaneusa Maria Gomes. “A ideia de promover essa Feijoada Beneficente foi para arrecadarmos fundos para compramos utensílios para trabalharmos com esses assistidos e também promover mais interação social nesse ambiente e poder divulgar mais os trabalhos realizados no CASU – Centro de Reabilitação FUNEC. Dentre esse público citamos as instituições asilares Lar de Idosos Monsenhor Rocha, Lar Espirita Maria de Nazaré, ASADOM – Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista, APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, Lar das Meninas e ainda pessoas carentes da cidade de Caratinga e região que necessitam de atendimentos realizados por profissionais de saúde competentes”.