Bazar beneficente do Lions Clube Caratinga Itaúna

CARATINGA – No último domingo (8) o Lions Clube Caratinga Itaúna realizou, em sua sede, no Bairro Limoeiro, um bazar para aquisição de fundos que serão revertidos para atividades sociais em Caratinga. Foram recolhidas diversas doações durante o mês de março e início de abril.

Na tarde do sábado (7), os integrantes do clube se reuniram para preparar o salão e a exposição das peças, a fim de possibilitar a todas as pessoas que visitassem o bazar, um bom acolhimento e um ambiente de organização. Foram montados diversos estandes com roupas, calçados, eletrodomésticos, bijuterias, acessórios, livros e uma variedade de objetos novos ou em bom estado de conservação.

O bazar teve início às 13h de domingo e finalizou por volta de 16h e contou com a presença de muitas pessoas que ali estiveram para adquirir algum bem novo ou em boas condições de uso e mediante preço em conta e que ao mesmo tempo, com seu gesto, colaboraram para os objetivos do bazar, que como referenciado, visa fundos para atividades sociais inerentes à prestação de serviço por parte do Lions. “Agradecemos a todas as pessoas que fizeram suas doações, a todos os integrantes do clube que doaram seu tempo e trabalho e agradecemos também a todas as pessoas que estiveram presente, prestigiando a atividade e colaborando para os fins sociais do Lions. É realmente gratificante percebermos o quão solidárias são as pessoas de nossa altaneira Caratinga e o quanto apoiam nosso trabalho, isso porque sabem da nossa seriedade, honestidade e transparência”, registrou Clotilde Junqueira, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna.