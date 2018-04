Processo Seletivo da Prefeitura acontece amanhã

CARATINGA– O processo seletivo que prevê a contratação de 177 funcionários para a Prefeitura de Caratinga, acontece amanhã nos períodos da manhã e da tarde nas escolas Princesa Isabel, Escola Estadual José Augusto Ferreira e Menino Jesus de Praga.

Conforme orientações do executivo, os candidatos devem comparecer munidos do cartão de convocação. Aqueles que não efetuaram a impressão do cartão de convocação no ato da inscrição, devem acessar www.concursos.exameconsultores.com.br/informacoes/352 e fazer login na área do aluno com o número do CPF e senha cadastrada no ato da inscrição.

Ao acessar a área do aluno o candidato deve clicar em “mais informações” e depois em “imprimir cartão de convocação”. Nele constam as informações de data, horário, local e endereço da prova. Ele também será usado para que os fiscais identifiquem a sala onde o candidato realizará a prova. Sem o cartão de convocação, não será possível efetuar o exame.

As vagas são para Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Assistente Social, Auxiliar de Serviços, Cirurgião Dentista, Dentista da Família, Educador Físico, Fiscal, Médico Clínico Geral, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas, Orientador Social, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico em Higiene Dental e Vigia.

Durante o Processo Seletivo os candidatos deverão realizar uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório, que valerá 100 pontos. A prova contará com questões referentes a língua portuguesa, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, raciocínio lógico, noções de saúde pública, matemática e legislação que variam de acordo com o cargo. Será aprovado o candidato que não zerar nenhuma disciplina e obtiver, no mínimo, 50% do total de pontos.

As provas terão a duração de até três horas, e contarão com auxílio de fiscais que apresentarão de tempos em tempos o tempo restante para o encerramento do prazo.