Autores de homicídio são procurados pela polícia

Crime aconteceu na noite de quinta-feira (12), no ‘Morro da Antena’

CARATINGA – A Polícia procura pelos autores de um homicídio ocorrido na noite de quinta-feira (12) na rua Doutor Didico, região do ‘Morro da Antena’, no bairro Santa Cruz. A vítima Grimaldo Rodrigues dos Santos, 43 anos, foi morta à tiros. As causas do homicídio ainda são desconhecidas.

A PM foi informada, via 190, que uma pessoa tinha sido alvejada na rua Doutor Didico e que os autores seriam um jovem, 22 anos, e um menor, 15. Conforme informações, um desses autores seria cunhado da vítima. Levantamentos feitos pelos militares indicaram que Grimaldo estava na porta de sua casa quando foi atingido por quatro tiros. Ele tentou fugir, mas caiu em um quintal. Grimaldo chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos. A vítima foi alvejada no abdômen, coxa direita e braço direito.

A motivação ainda é desconhecida, a PM só foi informada que a vítima tinha desafetos e que costumava dizer que no “local não havia homens”.

Durante rastreamento, os policiais foram até a casa do jovem apontado como um dos autores. Ele não estava no imóvel, mas durante vistoria, os militares encontraram dois papelotes com cocaína na cômoda do quarto do jovem. Já na casa do menor, os responsáveis por ele disseram que o adolescente é seu enteado e que não autorizariam a entrada da PM na casa. Para isso, alegaram que o menor não é seu filho e a mãe mora em outro local. “Ambos foram advertidos quanto aos procedimentos, sendo qualificados no boletim de ocorrência”, informou a PM.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e recolheu uma faca encontrada no local.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.