Escola Municipal e PM promovem campanha de arrecadação de brinquedos para crianças

BOM JESUS DO GALHO – A Escola Municipal Pacífica de Oliveira Gomes Paiva, em parceria com a Polícia Militar, está promovendo uma campanha de arrecadação de brinquedos para crianças assistidas pelo município. O objetivo da iniciativa é motivar população a desenvolver o sentimento de solidariedade e presentear crianças que não têm como adquirir um brinquedo.

Segundo coordenadores do movimento, a campanha busca ainda animar as crianças a brincar mais, a fim de facilitar sua socialização, um aspecto importante de preparação para quando se tornarem jovens e adultos. A campanha busca também resgatar os tradicionais encontros presenciais que andam mais raros à medida que as pessoas vão saindo da infância, principalmente em função do grande envolvimento das crianças com a internet. O movimento pretende ainda assegurar o direito das crianças ao lazer, um direito previsto no Estatuto da Criança e Adolescente.

Os promotores da campanha destacam que a ação é de caráter social, sem intencionalidade político-partidária. Por isso, convocam toda a comunidade a participar da campanha que promete deixar as crianças mais felizes, proporcionando a elas momentos de diversão saudável.

Interessados em colaborar com a campanha podem entregar os brinquedos na Escola Municipal Pacífica de Oliveira Gomes Paiva ou no destacamento da Polícia Militar, no centro da cida