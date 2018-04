Lions Clube Caratinga Itaúna – “Nós Servimos”

Clube de serviços promove palestra em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo

CARATINGA – O Dia Mundial da Conscientização do Autismo é comemorado dia 2 de abril. A data serve para ajudar a conscientizar a população sobre o Autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 18 de dezembro de 2007, com o intuito de alertar as sociedades e governantes sobre esta doença, ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a todos.

A PALESTRA

No dia quinta-feira (5), nas dependências da Escola Municipal Bezerra de Meneses, foi realizada uma palestra proferida pela psicóloga Cláudia Silveira Domiciano, membro do Lions Clube Caratinga Itaúna. A palestra contou com a presença de professores e alunos da Escola, bem como de integrantes do Lions Itaúna. De acordo com Cláudia Silveira, os autistas apresentam o desenvolvimento físico normal, mas apresentam dificuldade para firmar relações sociais ou afetivas. A doença apresenta vários níveis e é necessário promover a conscientização das pessoas, de um modo geral, objetivando uma efetiva inclusão social das pessoas portadoras da doença.

De acordo com a presidência, o Lions Clube Caratinga Itaúna vem se empenhando de uma forma intensa, dinâmica e qualificada na prestação de serviço social, “cumprindo todas as metas estabelecidas pelo Lions Clube Internacional, pelo Distrito LC-12 e também as metas planejadas pelo próprio Clube, dentre as quais, de combate à fome, de envolvimento de jovens, de apoio a entidades, de prevenção à doenças, de prevenção, preservação e educação ambiental, de aumento de sócios, de companheirismo e muitas outras que vem sendo difundidas pelos meios de comunicação e redes sociais”.

CAMPANHAS

O Clube apoiou também a campanha realizada pela Loja Maçônica Filhos da Acácia, Academia Maçônica de Letras e Fundação Educacional de Caratinga, evento que teve coleta de doações destinadas e entregues à Asadom.

Foi feita uma doação para o Asilo Recanto dos Idosos, da cidade de Bom Jesus do Galho, de 46 lençóis, 47 toalhas de banho, 15 pares de meias, 16 fronhas 33 pares de sapatinhos de lã, para 33 assistidos. Também foi feita uma doação para a Escola Estadual João de Almeida Pimentel – APAC II da cidade de Inhapim, de 550 livros didáticos e revistas e está em andamento uma campanha para arrecadação de toucas de algodão ou lã, bonés, lenços, para serem doados ao Núcleo do Câncer de Caratinga.

No campo do companheirismo, o clube tem realizado reuniões festivas e também congraçamentos como ocorreu em 23 de maio, no sítio de Maria Célia Bonfim Ribeiro, onde após a realização de um plantio de mudas os integrantes do clube se reuniram para momentos de lazer e descontração, com muitas brincadeiras e dinâmicas da parte do CL Carlos Augusto, logo depois um saboroso almoço, avançando o lazer por toda a tarde daquele festivo dia.

Integrantes do clube buscam representá-lo onde quer que estejam. Em Conselheiro Lafaiete, Karime Felipe Batista, assessora de Olimpíadas Especiais, tem prestado palestra e orientações na área de saúde. No Pará, Julimara Pessine representou o Clube na posse de novos sócios e na visita do governador daquele Distrito, Ranieri.

Para os dias 13 a 15 de abril representantes do Lions Clube Caratinga Itaúna, liderados pela presidente Clotilde, estarão participando de uma Convenção Distrital na cidade de Caxambu/MG, visando treinamento, aperfeiçoamento e análise de resultados com base em estatísticas e análise conjuntural e contextual dos trabalhos dos clubes do Distrito, visando identificar os fatores positivos e também fatores que carecem de atenção, objetivando uma prestação de serviço qualificada.

Novas metas, a exemplo da campanha “aquecer e não esquecer” estão sendo estabelecidas. “O clube deve ser dinâmico, as ações tendem a intensificar, não podemos nos restringir ao Ano Leonístico, mas antes, devemos planejar nossas ações a curto, médio e longo prazo. O Lions Clube Caratinga Itaúna deseja mais que nunca levar à sociedade caratinguense a mensagem do Lions Clube Internacional: We Serve: Nós servimos.”, afirmou a presidente Clotilde Junqueira.