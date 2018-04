FUNEC inaugura Hospital Veterinário Joaquim Felício

Unidade de saúde atenderá animais de pequeno, médio e grande porte 24 horas por dia

CARATINGA – Caratinga agora conta com uma estrutura especializada em saúde animal para consultas, exames, cirurgias e internações com funcionamento 24 horas. O Hospital Veterinário Joaquim Felício foi inaugurado no último sábado (07) no Bairro das Graças, próximo à unidade II do UNEC.

De acordo com Daniela Fonseca Genelhu, diretora geral do Centro de Assistência à Saúde FUNEC (CASU), o novo hospital vem preencher uma lacuna que existe em serviços veterinários na região de Caratinga. “Teremos exames laboratoriais e de imagem, equipamentos para atender casos de urgência e emergência, além de leitos de UTI. Faremos também cirurgias de todos os tipos em animais de pequeno porte. Mais adiante, vamos ampliar essa abrangência aos de grande porte, mas já temos capacidade de recebê-los para internação”, detalha.

A diretora do CASU afirma ainda que os serviços terão preços acessíveis par atendimento particular e descontos especiais par os clientes do cartão CASU Família. “Estamos lançando o CASU Família Pet. Com ele, o titular poderá ter, além do atendimento médico para sua família, incluir no plano seu animal de estimação. Esse animal terá direito a consultas gratuitas, pagando apenas os procedimentos, as cirurgias e os medicamentos que forem utilizados”, explica.

O hospital firmou também alguns convênios para acolher entidades de defesa dos animais e famílias de baixa renda. “Fizemos uma parceria com as protetoras da cidade, com valores bem diferenciados, porque sabemos como é difícil a luta de todas elas. E vamos realizar gratuitamente 90 castrações por mês, por meio de uma parceria com o município de Caratinga. Dessa forma, esperamos atender a uma necessidade social das famílias de renda mais baixa, os animais de rua e de abrigos”.

A equipe é formada por profissionais de plantão e estudantes de Medicina Veterinária que vão acompanhar os procedimentos. Iara Bittencourt é estudante do primeiro período do curso do UNEC e acredita que a atividade do hospital vai enriquecer seus conhecimentos. “É uma ótima oportunidade para conhecer a profissão na prática. Ter esse contato proporcionado pelo hospital veterinário e muito importante para nós’”, comenta.

HOMENAGEM

O nome do hospital foi escolhido em memória de Joaquim Felício, um dos pioneiros da Fundação Educacional de Caratinga, falecido em novembro de 2017. Para a cerimônia de inauguração, foram convidados os filhos e netos do homenageado, além da viúva, Ana Maria Matos Felício. “Foi uma surpresa muito grande quando soubemos da escolha do nome dele. Estou muito feliz, mas tenho certeza de que a felicidade dele, onde estiver, é ainda maior”, disse ela. “O nome de meu pai está eternizado, é uma justa homenagem por tudo que ele fez pela FUNEC”, completou Joaquim Felício Junior, filho do homenageado e pró-reitor de Administração do UNEC.

Para o reitor, professor Antônio Fonseca da Silva, o Joaquim Felício foi um importante personagem da história de Caratinga e muito contribuiu com a instituição. “Ele participou da FUNEC desde 1960, antes mesmo de sua criação oficial. Ficamos muito tristes pela perda, mas agora estamos felizes pela oportunidade de dar o nome dele a essa conquista. E como ele era uma pessoa muito zelosa, ficamos inspirados a prestar um excelente serviço”, afirmou o reitor do UNEC.

====

Homenagem Póstuma a Joaquim Felício “Joafe”

Por Humberto Luís Salustiano Costa*

Num momento importante como este que estamos vivenciando, em meio a tantos amigos e pessoas muitíssimo gratas a todos nós, entendo ser oportuno que me manifeste e quero fazê-lo com o sentimento de real apreço àqueles que tiveram a feliz iniciativa da denominação desta unidade do CASU – Centro de Assistência à Saúde FUNEC.

É justa e merecida a lembrança de Joaquim Felício, um nome dos mais honrados de que se tem conhecimento em nossa comunidade para patrono deste Hospital Veterinário, mais uma conquista da capacidade empreendedora dos dirigentes maiores deste vitorioso e consagrado Centro de Assistência à Saúde da FUNEC, superlativamente dirigido pela doutora Daniela Fonseca Genelhu Soares, a quem cumprimento e parabenizo.

É, portanto, de inteira justiça a homenagem que se presta a Joaquim Felício, nosso dileto amigo de saudosa memória. É, acima de tudo, o reconhecimento da Fundação Educacional de Caratinga – FUNEC a um dos seus mais valorosos dirigentes, da casta dos pioneiros desta nobilitante instituição de ensino, que hoje é também uma das referências no campo da saúde pública através do CASU – Hospital Irmã Denise e deste Hospital Veterinário.

Eu me permito dizer, nesta solenidade, do grau de estima e admiração, mas sobretudo e principalmente, e não me canso de dizer, da gratidão de que serei eternamente devedor a este saudoso amigo e conselheiro, que desde a primeira hora de minha chegada a esta cidade sempre me soube dispensar o melhor acolhimento e apoio de uma mão amiga e fraterna.

Cidadão de grande tino empresarial, Joaquim Felício jamais deixou de emprestar o seu apoio e a sua colaboração às iniciativas que visassem o bem comum. Como forasteiro, com o desejo ardente de fazer de Caratinga a minha segunda pátria, foi do saudoso amigo Joaquim Felício que recebi as primeiras lições da boa convivência em meu novo tempo, de uma realidade cidadã. Muito positivo e coerente em suas decisões, Joaquim Felício sempre foi muito respeitado onde quer que se apresentasse, tornando-se um nome sempre lembrado como símbolo de honradez e dedicação, sempre pronto a abraçar as grandes e nobres iniciativas.

Na FUNEC, por exemplo, é vastíssima a sua folha de bons serviços prestados como membro da Assembleia e como membro sempre reeleito para o Conselho Curador, agindo sempre de modo zeloso e dedicado em suas atribuições.

Na imprensa a sua passagem foi das mais brilhantes, como colaborador em vários jornais da cidade, dentre eles o ‘Diário de Caratinga’. A sua pena era das mais abalizadas, produzindo um noticiário isento e muito bem fundamentado. Tenho a maior honra de ter dividido com ele a redação do antigo ‘O Jornal de Caratinga’, numa época de grande efervescência na política de UDN e PSD.

Já naquele tempo, o nosso homenageado, sempre tinha assento à mesa das grandes decisões junto ao Partido Social Democrático de JK, de Benedito Valadares, de Zé Augusto, de Guilhermino de Oliveira, de doutor Maninho, de Zé Alemão, de doutor Rezende, de Dênio Moreira e de tantos outros nomes ilustres, de uma época em que se escrevia política com P maiúsculo. Foi sempre o fiel escudeiro daquele partido, sem nunca ter pleiteado nenhum cargo eletivo, muito menos cargo público.

No comércio deixa um legado que tem sido muito bem honrado e dignificado pelos filhos que o sucederam nas Organizações Casa Tamoio, em verdade um dos orgulhos maiores do comércio caratinguense.

Em linhas gerais é este o Joaquim Felício cuja memória tenho a mais viva emoção de reverenciar neste ensejo nas pessoas da Sra. Ana Maria Lopes Mattos, sua amantíssima esposa, dos filhos Joaquim Felício Júnior, Roberto José Felício, Denise Maria Felício, Roberta Mattos Felício, Rodrigo Mattos Felício e Vinicius Mattos Felício, dos netos Gabriel, Milon Neto, Anna Carolina, Rodrigo, João Pedro, Luiz Henrique, e do bisneto Joaquim, que lhe sobrevivem.

Ao imortalizar o nome de Joaquim Felício nesta unidade do Centro de Assistência à Saúde FUNEC, a instituição está, nas pessoas da doutora Daniela Fonseca Genelhu Soares, diretora geral do CASU; do professor Antônio Fonseca da Silva, diretor executivo e Magnífico Reitor do Centro Universitário de Caratinga – UNEC, e da presidente da Fundação, professora Catarina Míriam Mangelli Ferreira, demonstrando o quanto esta entidade é grata aos seus verdadeiros benfeitores, lembrando que Joaquim Felício, que empresta seu nome a este Hospital Veterinário, foi, em vida, um grande baluarte na luta pelo progresso e desenvolvimento da Fundação Educacional de Caratinga FUNEC, hoje, indiscutivelmente, um marco na história da educação e da saúde em nosso município.

Recorrendo a uma citação feita a propósito do tributo ao saudoso Cléber Godinho, que publicamos numa edição simbólica bem recente do tradicional ‘O Jornal de Caratinga’, neste ensejo, também, pediria desculpa à poetisa Adélia Prado para fazer alusão a uma das suas lapidares expressões como forma de definir o nosso homenageado Joaquim Felício, lembrando observação do poeta chileno Pablo Neruda segundo a qual “a poesia não pertence a quem escreve e sim a quem precisa dela”, portanto, faço minhas estas palavras: Existem pessoas que mesmo longe nos transmitem uma energia tão boa! Que mesmo sem vê-las conseguimos enxergar a sua luz, como se esta nos tocasse como se pudesse chegar até nós… E estas são pessoas que merecem ser chamadas de especiais.

Joaquim Felício verdadeiramente soube, em vida, ser uma pessoa especial para todos nós que tivemos a suprema ventura do seu convívio.

A Joaquim Felício, portanto, neste ensejo memorável, rendemos, de pé, porém com a alma ajoelhada, o preito da nossa eterna saudade.

*Humberto Luís Salustiano Costa é membro da Assembleia Geral e membro do Conselho Diretor da FUNEC.

Pronunciamento de abertura da cerimônia de inauguração do CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício mantido pela Fundação Educacional de Caratinga – FUNEC, realizada em 07/04/2018.