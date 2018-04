O DRAMA DE UMA MÃE

Pela segunda vez, filho tenta matá-la. Em 2015, dona Maria das Graças, 65 anos, chegou a ser esfaqueada. Agora, o filho Isaac, 30, teria tentado atear fogo na idosa

SANTA RITA DE MINAS – No dia 14 de setembro de 2015, dona Maria das Graças de Oliveira Alves, à época, 63 anos, viveu o drama de ser vítima de tentativa de homicídio, cujo autor era o próprio filho, Isaac de Oliveira Alves, então, com 28 anos. Após este crime, Isaac ainda tentou se matar, golpeando a barriga. O tempo passou, mas esse tormento foi revivido por dona Maria das Graças, desta vez Isaac teria tentando atear fogo na mãe. A situação, ocorrida nesta quinta-feira (12) em uma residência do bairro Caparaó, em Santa Rita de Minas, não teve final trágico, mas a idosa está receosa e deseja tratamento para o filho, que é dependente químico

De acordo com sargento Júnior, dona Maria das Graças procurou o Destacamento de Polícia Militar e contou que durante a madrugada de quinta-feira (12), teve alguns problemas de relacionamento com o filho Isaac. Segundo o militar, a idosa relatou que o filho tentou atear fogo nela e também na residência. “A mãe retirou o fogo do tapete. Acredito que se ela não tivesse feito isso, ele teria conseguido o intento, que seria atear fogo na própria mãe”, observou sargento Júnior.

O militar disse que a PM fez o rastreamento e encontrou o suspeito. “Conseguimos efetuar sua prisão. Inclusive ele é reincidente nessa prática. Ele foi preso há um tempo porque desferiu golpes de faca na própria mãe. Foi preso, cumpriu pena e agora volta a ter esse problema”, ponderou o militar.

Segundo a PM, Isaac é usuário de drogas. “Já o prendemos por isso. Também é envolvido com furtos. Essa prisão é a resposta da Polícia Militar em tirar esse indivíduo de circulação para que não aconteça um homicídio consumado na nossa área”, frisou o militar.

A MÃE

Hoje com 65 anos, dona Maria das Graças tem no rosto as marcas do tempo e pelo corpo, as cicatrizes deixadas pela tentativa de homicídio sofrida em setembro de 2015, pois teve lesões na cabeça e também dilaceração dos dedos, já que eles foram cortados quando ela tentou se defender.

A idosa contou que o filho agora queria colocar fogo nela e em sua residência. Mas também ela pensa, que assim como da primeira vez, quando chegou a desferir golpes de faca em sua barriga; Isaac tinha a intensão de se matar. “Queria queimar nós dois. Ele tinha tomado remédio, ele tinha usado porcaria”, contou a idosa. “Da outra vez que tinha acontecido isso, ele estava do mesmo jeito que estava desta vez”, comparou, se referindo aos vícios do filho. Em seguida, ergue uma das mãos e mostra as marcas que ficaram da tentativa de homicídio sofrida anteriormente.

Dona Maria das Graças quer tratamento para o filho. “Do jeito que ele estava eu não posso falar que não podia ou não nos matar. Ele tem que ir para uma clínica, pois desse jeito eu não aguento”, disse a mãe, sem esconder o choro.

O FILHO

Após preso, Isaac foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga, onde negou as acusações. Sem conseguir concatenar uma linha de raciocínio, alegou que faz uso de remédios e por isso costuma agir assim. “Tomo remédio, mas não fiz nada a minha mãe”, se defendeu. Sobre o outro episódio, aquele ocorrido em 2015, Isaac disse que não se lembra, porque também havia feito uso de remédio. “Dei facada em mim, pois estava dopado de remédio. Cheguei em casa, não sei como é que eu falo, e aconteceu o que aconteceu”.

A respeito do ocorrido naquela madrugada, ele afirmou que a mãe ficou desesperada, mas disse que não tinha a intenção de matá-la. “Ela pensou que eu ia pôr fogo mesmo. Sobre o fogo no tapete, fui para o lado da porta para sair da casa”, se justificou.

Isaac admitiu que é usuário de maconha, cocaína e crack. “Não sei o estava fazendo”, divagou, dizendo que quer voltar para uma clínica de tratamento para dependentes químicos.

Ao final, mesmo não admitindo a intenção, disse estar arrependido. “Porque minha mãe é a única mãe que tenho, é ela que me ajuda”, concluiu.