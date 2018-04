88 municípios mineiros recebem carros para transportar pacientes

Alguns municípios da região estão entre os contemplados

DA REDAÇÃO – O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, entregou na tarde desta terça-feira (10), no Palácio da Liberdade, 98 novos veículos para reforçar o atendimento à população de 88 munícios mineiros. Foram entregues 31 ambulâncias, 21 minivans e 46 veículos convencionais. Ao todo, foram investidos R$ 6,2 milhões para a compra dos veículos. Os recursos são provenientes de emendas de deputados estaduais.

Em seu discurso, Fernando Pimentel destacou a importância do ambiente de harmonia entre os poderes em Minas Gerais, fundamental para garantir entregas que beneficiem a população. O governador também abordou a atração de novos investimentos para o Estado. “Nós trouxemos para Minas Gerais, nesses três anos e pouco de governo, 77 novas empresas, gerando mais de dez mil novos empregos. Ninguém sabe disso. Está lá na Codemig e na Secretaria de Fazenda. A gente também não fica fazendo propaganda. Eu gosto de ver é quando abre um laticínio novo num município, quando começa um empreendimento novo, quando expande o projeto Jaíba, e as coisas começam a entrar no eixo”, reforçou.

Segundo o governador, o ambiente de harmonia política em Minas Gerais é um exemplo para o país. “Eu quero é oferecer ao Brasil o exemplo de Minas Gerais. Aqui as coisas estão diferentes. Os Poderes aqui trabalham em conjunto para ajudar a população, e é a mesma coisa com os municípios. Com todas as dificuldades, com a falta de dinheiro, com o déficit, com os problemas financeiros, orçamentários, com os problemas que a gente sabe que a administração pública traz para qualquer agente público, para qualquer administrador, a gente vai navegando e vamos superando a crise”, afirmou.

Durante a cerimônia, o deputado estadual Tadeu Martins Leite também reafirmou a importância da parceria entre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o governo estadual, que tem conseguido avançar mesmo em um momento de dificuldade vivido pelo país. “Nós entendemos e reconhecemos a importância de entregas como essa que estamos fazendo aqui, de ambulâncias, de carros, que lá na ponta vai ajudar esses prefeitos e prefeitas que estão aqui. Temos que reconhecer o trabalho e o esforço que o governo vem fazendo. Essas ambulâncias vão ajudar a dar um atendimento de qualidade para os cidadãos”, afirmou.

Segundo o prefeito de Jaíba, Reginaldo Antônio da Silva, a sensibilidade do governador tem ajudado o desenvolvimento da região Norte do Estado. “Já estivemos aqui em diversas outras doações e sabemos o quanto isso contribui para os nossos municípios. O governo está junto com sua equipe buscando alternativas necessárias para prestar os melhores atendimentos à população. Hoje, o projeto Jaíba está sendo mais reconhecido junto ao governo do Estado, que vai nos ajudar a desenvolver e melhorar os índices do Norte de Minas”, disse.

Também participaram da cerimônia os secretários de Transportes e Obras Públicas, Murilo Valadares; de Cidades e de Integração Regional, Carlos Murta; de Governo, Francisco Moreira; de Saúde, Nalton Sebastião Moreira Cruz; os deputados federais Odair Cunha e Newton Cardoso Júnior; os deputados estaduais Vanderlei Miranda, Iran Barbosa, Cabo Júlio, Thiago Cota, João Magalhães, Isauro Calais, Sávio Souza Cruz, Douglas Melo e Celise Laviola; além de prefeitos, vereadores e lideranças municipais.

Municípios contemplados: