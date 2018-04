UNEC: Acadêmicos lançam livro sobre o olhar da Psicologia na realidade rural

CARATINGA – Os acadêmicos do curso de Psicologia do UNEC lançaram uma publicação especial retratando um pouco sobre o perfil psicológico na realidade rural da região. O evento, na de terça-feira (10), foi realizado no auditório da Unidade Acadêmica II do Centro Universitário de Caratinga, no Bairro das Graças.

Foi promovida uma noite festiva para o lançamento do livro “Realidade Rural. Um Novo Olhar da Psicologia”. A publicação traz um pouco das características psicológicas encontradas no homem do campo e é de autoria dos acadêmicos do 9º período do curso. O trabalho integra a disciplina Psicologia na Realidade Rural, proferida pelo professor Walber Gonçalves. “Toda obra literária, por si só, já é positiva. Incentiva a leitura, a pesquisa, a escrita, e o que mais falta no Brasil: a educação e arte. Tem o conteúdo científico, artístico e cultural. O que engrandece qualquer acadêmico”, afirmou Walber, um dos entusiastas do projeto.

Para Gonçalves, as políticas públicas, de um modo geral, não envolvem a comunidade rural e possuem um olhar geralmente urbano. “Tanto é que há um êxodo rural muito forte. Mas não podemos negar que há uma população enorme, nas roças, que vivem no campo. O livro é uma maneira de incentivar o olhar de quem estuda Psicologia para tal realidade, muitas vezes esquecida por todos nós e para o mundo acadêmico de um modo geral.”

O projeto ainda contou com a participação da professora Eleonora Carvalho Assis Gamarano, que também integra o corpo docente do curso de Psicologia. “A leitura e a escrita são fundamentais na área acadêmica. A publicação traz uma contribuição imensa. É uma área que possui pouquíssimas publicações, pouquíssimos conhecimentos. Os alunos que são os escritores. Foram eles que fizeram as pesquisas e escreveram os artigos sobre os temas vinculados à realidade rural.”

Na ocasião, foram realizadas palestras com temas voltados paras as questões de convívio familiar e da realidade vivida no meio rural. As psicólogas Alessandra Baião e Eulaliene Moraes foram palestrantes.

“O tema que escolhemos são as constelações familiares, um enfoque sistêmico. A ideia é trazer um pouco sobre o novo olhar, sobre a realidade rural. Explicar como se desenvolveu a ciência fenomenológica, e que ela fez parte de uma construção de geração em geração. Você pode ter um novo olhar sobre várias áreas da vida a partir dessa nova ciência”, diz Alessandra.

Já Eulaliene Moraes considerou o projeto fundamental para o desenvolvimento do aprendizado dos acadêmicos e para a Psicologia. “É um tema pouco trabalhado, pouco estudado, e a Psicologia carece desse tipo de publicação, de um olhar para o rural, muitas vezes excluído das nossas publicações, dos nossos estudos. Hoje, a gente traz essa proposta, buscando incluir o que está sendo excluído e olharmos para a importância do rural na sociedade.”

O trabalho foi considerado muito proveitoso pelos acadêmicos. “Foi uma pesquisa que durou em torno de um ano e se Deus quiser vamos colher os frutos”, é o que pensa Ulisses Gonçalves, aluno do 9º período do curso.