PM apreende duas armas de fogo e munições na zona rural

Num dos casos, menor usou rede social para ameaçar desafeto

CARATINGA – Na noite desta terça-feira (10), duas armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Militar nos distritos de Patrocínio e Sapucaia, zona rural de Caratinga.

Segundo tenente Vicente, em Patrocínio, um menor estava ameaçando o colega na escola, foi feito o registro policial e mesmo assim o problema continuou. “O menor que estava ameaçando mandou, através do WhatsApp, uma foto sua portando uma arma de fogo para o colega ameaçado”, disse o oficial.

A PM foi até a casa do menor, fez contato com sua mãe, e ela disse que o adolescente estava na casa de uma tia, no córrego do Calixto. Os militares mostraram a foto do filho com a arma, então a mãe permitiu a entrada dos militares na casa, que encontraram o revólver calibre 22 com sete munições, escondido entre o forro e o telhado de seu quarto. “Com as denúncias anônimas a arma foi localizada e um crime pior foi evitado”, destacou o tenente Vicente.

No distrito de Sapucaia, uma espingarda foi apreendida. De acordo com tenente Vicente, no início do mês, a PM fez um registro de furto. Na ocasião um terceiro indivíduo, descobriu onde estavam os materiais furtados de uma vítima e contou para ela. A vítima foi até o local citado e conseguiu recuperar seus pertences e comunicou o fato à PM.

“Os autores do furto sabendo que haviam sido descobertos passaram a ameaçar a pessoa que contou para a vítima onde estavam seus objetos e foram com uma arma de fogo até a casa desse indivíduo e efetuaram um disparo contra ele, que ficou lesionado. Foi feito rastreamento e a polícia localizou a casa abandonada onde os marginais guardavam produtos de furtos. No local foi encontrada a espingarda usada por eles”, relatou o oficial.

A PM fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.