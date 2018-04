PAINEL 11-04-2018

Crédito especial

Na reunião na noite de ontem da Câmara, o Executivo entrou com Projeto de Lei 014/2018 em primeira discussão que cria crédito especial ao orçamento de 2018. Trata-se da criação de crédito especial no valor de R$ 2,5 milhões para atender as despesas da Secretaria de Saúde.

Cidesleste

De acordo com explicações dos vereadores Johny (MDB) e Diego (PSD), esse dinheiro já existe para pagamento do serviço de urgência e emergência. Sobre a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no caso a Aminas, por ser empresa, estava credenciada para receber na conta onde o dinheiro está. No entanto por questões de códigos de contabilidade, a mudança precisa ser feita para que o Cidesleste, que agora administra a UPA, passe a receber o dinheiro, como consórcio de saúde. O projeto ainda passará pela segunda discussão.

Centro de Zoonoses

O vereador Mauro (PDT) fez uma filmagem e mostrou na reunião da Câmara o local que está abandonado há aproximadamente oito anos, aonde deveria ser o Centro de Zoonoses. Apesar da obra não ter começado na atual gestão, o vereador pede que uma providência seja tomada. Segundo o vereador, local é grande, tem uma construção já depredada e está sem utilidade alguma. Cabe aos vereadores junto ao prefeito darem uma solução ao problema. É dinheiro público jogado fora!

Centro de Zoonoses II

Diego explicou que o Centro de Zoonoses para funcionar, deveria atender alguns requisitos e na época que foi construído esses requisitos não foram atendidos. O caso está na justiça.

Paradeira

Na Câmara de Caratinga as coisas andam meio paradas. Pouquíssima participação popular e quem se faz presente, chega a dar sono. Algumas pessoas comentaram nos bastidores que a oposição faz falta, coisa que não se vê nessa legislatura. Será que está tudo certo ou será que o Executivo e o Legislativo pensam exatamente iguais?

Ronaldo da Milla

O vereador Ronaldo da Milla (PSB) subiu à tribuna para fazer uma prestação de conta de suas diárias a respeito de uma viagem a Brasília (DF). Ele detalhou seus gastos e de seu assessor, afirmando que nada foi feito de forma incorreta.

Postos de saúde

O vereador Guerra (PROS) disse que visitou alguns postos de saúde na zona rural e também na zona urbana e vários problemas foram encontrados, como falta parcial de energia elétrica e falta de médicos. Ele citou as condições das salas de vacinação e até de pessoas para fazer a limpeza desses locais. Segundo Guerra, quando os médicos dos postos entram de férias, não tem quem os substituem.

Sicoob Credcooper I

No último domingo (8), o Sicoob Credcooper realizou Assembleia Geral Ordinária e celebrou resultados financeiros de destaque. No exercício de 2017, gerou ganho econômico para o associado de R$ 43 milhões. Além disso, foram gerados mais de R$ 4 milhões em resultados para os associados. As operações de crédito em recursos a serem repassados foram de quase R$ 70 milhões, onde o associado ganhou no bolso o desconto de mais de R$ 5 milhões. O quadro de associados contabilizado no ano passado foi de 11.882 cooperados, o que representa um acréscimo de 10,50% em relação ao mesmo período de 2016. Se considerado o ano de 2011 o crescimento do número de associados é de 67%.

Sicoob Credcooper II

A cooperativa ainda apresentou aos associados os projetos para 2018, marcando seus 35 anos. A criação da Fundação Credcooper é um deles, que vem a fortalecer sua atuação social, sempre ressaltada pelo presidente do Conselho de Administração, Kdner Andrade Valadares. Ainda há outros projetos, tais como Educação Financeira, Conexão Cooperativismo, Aquisição de Cafés Especiais, Café Mais Forte, Balde Cheio, Sicoob Credcooper 35 anos e Multiplicadores Cooperativismo.

Hospital I

O fim da intervenção no HNSA foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde. Assim, as decisões voltam para a mesa diretora presidida por dom Emanuel Messias de Oliveira, que já confirmou a nomeação de uma nova provedora. Mas, já que a intervenção que poderia ter sido prorrogada por mais um ano foi encerrada, a população quer saber. Quais foram os resultados? O que foi apurado?

Hospital II

Essas respostas caberiam à comissão de intervenção ou à própria Flávia Eugênia de Souza, que foi diretora do hospital durante o período. No entanto, apesar de ter confirmado ao DIÁRIO que concederia coletiva à imprensa ontem, em novo contato com a reportagem ela disse que conforme solicitação, só poderá se pronunciar após o fim da transição administrativa, previsto para o dia 24 de abril.