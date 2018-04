Prefeitura de Bom Jesus em vias de iniciar obras de revitalização de ruas da sede

BOM JESUS DO GALHO – Diversas obras de revitalização de ruas estão para serem iniciadas em breve na sede, como de algumas vias do bairro Rondon Pacheco – Vila Ozanan – rua Francisco Margarido e José Rosinha, no bairro da Estação, que serão pavimentadas com bloquetes. Essas ruas também serão contempladas com a construção de calçadas e com serviços de drenagem pluvial para controle de enchentes.

Essas obras, já licitadas, aguardam o repasse dos recursos pelo Ministério das Cidades para serem iniciadas. Para o serviço, serão destinados R$ 244.916,46, verba do Ministério, além da contrapartida da Prefeitura Municipal.

Está previsto também o recapeamento de trecho 1 da rua Antônio Tomás de Assis, obra em processo de licitação, que deverá custar R$ 246.399,33 aos cofres públicos, outro recurso captado via Ministério das Cidades e que será acrescido de contrapartida da Prefeitura Municipal. Para execução dessa obra, o Departamento Municipal de Compras e Licitação está promovendo a licitação que definirá a empresa executora do serviço.

O trecho 2 da rua Antônio Tomás de Assis será recapeado integrando outro pacote de obras que prevê o recapeamento de trecho da rua Elias Neves de Souza, no centro da cidade, próximo ao barracão da prefeitura. O recurso a ser investido nessas vias é da ordem de R$ 248.994,38 vindos também do Ministério das Cidades. “A Caixa está analisando o projeto, para que possa ser autorizado o início do processo de licitação para contratação da empresa que executará essa outra obra” informa o prefeito municipal, Willian Batista de Calais.

DRENAGEM

Conforme reafirma o prefeito, além do recapeamento, serão feitos serviços de drenagem dos pontos mais críticos das localidades citadas. “Já temos o projeto para a realização da drenagem, fundamental para a preservação do asfalto que será aplicado e do calçamento com bloquetes”, sublinha William.

Segundo explica o prefeito, em períodos de chuvas, as ruas recebem um grande volume de águas vindas de propriedades particulares situadas em regiões mais altas do município, como é o caso da Vila Ozanan. “Esse fato motiva a ampliação de nossas ações na Vila, a inclusão da drenagem no projeto. Só o recapeamento não seria suficiente para resolver os problemas nas vias do bairro, aliás, um problema antigo da região”, observa Willian.

O chefe do Executivo espera poder iniciar as obras o mais rápido possível. “A realização de uma obra começa na identificação da necessidade de sua execução. Depois, vem a elaboração do projeto para captação de recursos. Entre o processo de licitação e o começo das obras, temos um prazo para a apresentação de recursos. Enfim, são várias etapas a serem vencidas e que, muitas vezes, dificultam a agilidade que sempre pretendemos dar aos serviços. Mas temos nos esforçado para realizar esse trabalho, solucionar os problemas da cidade, dar conforto às pessoas e um aspecto bonito à nossa cidade”, finaliza Willian.