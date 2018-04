Nivalda retoma competições e apresenta resultados

Após participar da Volta Internacional da Pampulha, atleta deu uma pausa nos treinos, mas já se prepara para o calendário esportivo 2018

DA REDAÇÃO- Após participar da Volta Internacional da Pampulha em dezembro do ano passado, a atleta caratinguense Nivalda Martins deu uma pausa para “descansar a musculatura, mas já se prepara para o calendário esportivo 2018. Ela faz um balanço das competições que participou até o momento e aproveita para destacar agradecimentos aos patrocinadores.

A primeira prova do ano foi disputada na cidade Governador Valadares. Com os percursos de 10 km e 5 km em comemoração aos 80 anos da cidade, a competição que ocorreu em janeiro contou com a participação de em média 700 atletas de várias cidades. Nivalda conquistou a 25ª colocação geral e o segundo lugar em sua faixa etária. Já no dia 25 de março, na segunda edição da Corrida Homem de Fogo, em Manhumirim, com a presença de 90 atletas de várias cidades, ela completou o percurso de 8km e 700 metros, com a segunda colocação na faixa com o tempo de 48 minutos e 26 segundos.

E no último sábado (7), a atleta participou da 1ª Corrida Vida e Saúde, realizada pela Secretaria de Saúde de Vargem Alegre. O percurso de 5 km foi finalizado com o tempo de 25 minutos e 15 segundos. Nivalda conseguiu o 5º lugar geral.

Nivalda já se prepara para as próximas corridas previstas, o Circuito Unimed em Timóteo e a Volta Noturna da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Mas, para participar e representar Caratinga, ela conta com importantes apoios. “Agradeço à Prefeitura de Caratinga (Bolsa Atleta), Academia Maximus Fitness, Empresa de Transporte Rio Doce, Auto Moto Escola Vitória e Gilson Materiais para Construção. Ao Diário de Caratinga, obrigada pelo apoio na divulgação do esporte”.