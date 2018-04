Foragido da justiça é capturado em Piedade de Caratinga

Silvanir foi condenado por homicídio ocorrido em maio de 2011

PIEDADE DE CARATINGA – A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem, Silvanir Francisco da Silva, 39 anos, conhecido por “Vaninho”, que estava foragido da justiça pelo crime de homicídio. O crime do qual ele foi condenado, aconteceu em maio de 2011, durante uma festa de rodeio em Piedade de Caratinga. Silvanir efetuou disparos e matou uma pessoa e feriu outras três.

De acordo com levantamentos, Silvanir e Delcides Teodoro Viana teriam feito uso de bebida alcoólica. Pelos levantamentos, a vítima teria cuspido no rosto de Silvanir, que estava armado e revidou com tiros de arma de fogo. Delcides foi atingido por três disparos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outras três pessoas ficaram feridas: Ronildo Martins de Souza, Franciele Freitas da Silva e Jucília de Paula Vieira Rodrigues.

À época, Silvanir foi detido e, após cumprir alguns meses de prisão, obteve o direito de liberdade provisória até o julgamento. Após o julgamento, o autor foi condenado a 19 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, porém ele não se apresentou à justiça, vindo a ser considerado foragido desde setembro de 2017.

Segundo o sargento Souza Júnior, na manhã de ontem os militares estavam realizando a operação “Zona Rural”, no Córrego do Rio Preto, quando viram Silvanir se deslocando sentido Piedade de Caratinga em uma moto. “Foi feito contato com outros militares da fração e desencadeada uma operação. O autor foi abordado no centro da cidade, na avenida Olímpia Rocha. Ele disse que seus advogados já haviam lhe passado a situação e que estava com mandado de prisão em aberto. Ele não reagiu à abordagem e disse estar disposto a pagar pelos erros”, explicou o sargento Souza Júnior.

Silvanir foi levado para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga, de onde seria transferido para o presídio, no córrego dos Bias.