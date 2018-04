Yasmin Vitória Amaral Ferreira completou 15 anos nesta segunda-feira (9). “Desfrute de cada segundo com a alegria de quem tem o melhor da vida pela frente. E todos os dias continue enxergando o mundo e a vida com olhos encantados e cheios de esperança”, desejam os pais José Victor do Amaral Neto e Simone Aparecida Amaral Ferreira.