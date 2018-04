Quarta rodada registra excelente média de gols

CARATINGA – Neste último final de semana, foram disputados os jogos da quarta rodada do 2º Torneio Sindcomerciários de Futsal. 76 gols foram feitos em sete partidas, o que dá a excelente média de 10,85 gols por jogo. Todos os confrontos acontecem no CTC.

Segundo a organização, a competição até o momento conta com 234 atletas (funcionários) inscritos em súmula. “Foram distribuídos 84 cartões amarelos e 5 cartões vermelhos. 280 gols foram marcados e Claudemir Pires (Casa do Biscoito) é o artilheiro até aqui com 13 gols marcados”, informa a organização.

JOGOS

Sábado (7)

Casa do Biscoito 12 x 1 Supermercado do Irmão Raul Soares

Casa do Produtor 10 x 3 DPC

Super Cabo TV 7 x 4 DPC2

Pablo Modas 6 x 2 Casa do Ciclista

Domingo (8)

Banco Bradesco 6 x 4 Coelho Diniz

DPC3 2 x 1 DPC1

Milani x B201 Sport Wear (Partida vencida pela Milani por WO).

Supermercado do Irmão Praça 15 x 3 Supermercado do Irmão Santo Antônio