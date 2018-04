Boca Rica sai na frente, enquanto Vila Martins e Chelsea ficam no empate

DA REDAÇÃO – Neste domingo (8) foram disputados os primeiros jogos da fase semifinal da Copa Rádio Clube de Futebol Regional. Boca Rica venceu o Bugre, enquanto Vila Martins e Chelsea ficaram no empate.

Jogando em São João do Oriente, Vila Martins e Chelsea de Engenheiro Caldas empataram em 1 a 1. Pela categoria Aspirantes, o Vila Martins fez prevalecer o mando de campo e ganhou por 3 a 1 do Chelsea.

No estádio municipal de Iapu, numa partida bastante equilibrada, o Boca Rica derrotou o Bugre por 2 a 1. Os visitantes abriram o placar com gol do zagueiro Pipoca. Mas o Boca Rica virou com dois gols de Mateus Moreira. Pela categoria Aspirantes, o time da casa goleou por 4 a 0 o Bugre.

FICHA TÉCNICA DE BOCA RICA X BUGRE

O Boca Rica venceu com o futebol de: Cristiano (Kiley) Bim, Robson, Brenner (William) e Renato, Maycon, Mateus Soares, Mateus Jr e Álvaro, Ernanis (Renivon) e Matheus Moreira.

O Bugre perdeu com: Marco Antônio, Hiago, Pipoca, Renato e William; (Denilson) Félix, Ronilson, Rafael (Higor) e Michelzinho (Wesley), Barrão e Kaká.

O árbitro foi Célio Roberto, auxiliado por Márcio Ferreira e Willer Maia.

JOGOS DE VOLTA

No próximo domingo (15) serão conhecidos os finalistas. Os jogos estão programados para às 13h, categoria Aspirantes; 15h30 pela categoria Titular. Bugre e Boca Rica jogam no estádio municipal de Bugre; já em Engenheiros Caldas, o Chelsea recebe o Vila Martins.