Colisão no perímetro urbano da BR-116 envolve automóvel e carroça

CARATINGA– Na tarde de sábado (7), uma colisão, pouco usual, foi registrada na BR-116, perímetro urbano de Caratinga, próximo ao tobogã. Um automóvel colidiu contra uma carroça deixando uma pessoa ferida.

Segundo informações, a carroça seguia pela rodovia, sentido ao centro, quando foi atingida pelo automóvel. Uma testemunha contou que a carroça seguia pelo lado direito da pista quando houve o choque. Segundo ela, com o impacto, o carroceiro, identificado como José Cornélio de Castro, 63 anos, foi jogado para dentro da carroça. Essa testemunha ainda levou a carroça junto do animal para o canto da pista, já que pararam no meio da rodovia.

O carroceiro foi socorrido pelos bombeiros militares e levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). José Cornélio reclamava de dores nas costas e no braço direito. João Paulo Martins de Oliveira, 53, motorista do carro, não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.