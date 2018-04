Artigos relacionados

Café

Estamos no auge da entressafra brasileira e o mercado de café continua indefinido e com número pequeno de negócios fechados. Apesar dos preços praticados serem considerados baixos e insatisfatórios para cobrir custos de produção, principalmente nesta safra 2017/2018, de ciclo baixo, esta semana o volume de negócios fechados no mercado físico brasileiro foi maior segundo analista de mercado do café.

Café II

As cotações do café na bolsa de Nova Iorque abriram a semana em baixa, fecharam com pequenas altas na terça, quarta (4) e quinta-feira (5), fechando sexta-feira (6) com queda de 10 pontos. No balanço da semana os contratos de café com vencimento em maio próximo na ICE acumularam perdas de 70 pontos. O dólar trabalhou em alta frente ao real, principalmente devido a histórica decisão do Supremo Tribunal Federal ter negado, na quarta-feira, o habeas corpus preventivo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e em seguida, ontem, o juiz federal Sérgio Moro ter ordenado a prisão do ex-presidente. O dólar trabalhou em alta, mas o ambiente no mercado de café não se modificou esta semana com os acontecimentos na “Lava Jato”.

Café III

Uma boa notícia é que no último dia 28, o CMN – Conselho Monetário Nacional aprovou o volume recorde de R$ 4,96 bilhões para as linhas de crédito do FUNCAFÉ – Fundo de Defesa da Economia Cafeeira na safra 2018. A distribuição do total ficou assim: R$ 1,862 bilhão para a linha de financiamento de Estocagem; R$ 1,100 bilhão para Custeio; R$ 1,063 bilhão ao FAC – Financiamento para a Aquisição de Café; R$ 925,2 milhões para Capital de Giro, sendo: R$ 425,2 milhões às Cooperativas de Produção, R$ 300 milhões às Indústrias de Torrefação, R$ 200 milhões às Indústrias de Solúvel. Por fim, R$ 10 milhões para a linha de Recuperação de Cafezais Danificados.

Café IV

No relatório de mercado da Organização Internacional do Café, os preços internacionais do café voltaram a cair em março e atingiram o menor valor mensal desde fevereiro de 2016. No mês passado, o indicador mensal de preços da OIC recuou mais 1,1%, para US$ 1,1299 por libra-peso. As estimativas de superávit pelo segundo ano consecutivo têm pressionado o mercado. O relatório da OIC destaca que a produção global de café na safra internacional 2017/18 está estimada em 159,66 milhões de sacas, 1,2% acima da temporada anterior, a 2016/17, com um aumento de 12,1% na colheita de robusta compensando a retração de 4,6% na produção de arábica. A nova projeção para a produção indica um superávit de 778 mil sacas em 2017/18, considerando um consumo global estimado de 158,886 milhões de sacas.

Café V

Na região de Caratinga a colheita que estava sendo esperada para início de abril, pelo visto irá demorar um pouco ainda. Os comentários entre os colhedores de café são que a safra se iniciarão nas regiões quentes só no dia 23 de abril, ou seja, com três semanas de atraso, isso se as chuvas permitirem.

Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira esteve esta semana com o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Pedro Leitão, no aeroporto de Ubaporanga, lançando oficialmente o programa “Voe Minas Gerais”. O empresário Jean Lacerda foi o grande protagonista do evento e não escondeu a satisfação de Caratinga e região darem um passo ao futuro.

Pedro Leitão

Caiu como surpresa o anúncio do secretário de Estado Pedro Leitão nesta semana, lançar-se a uma candidatura a deputado federal. Os analistas políticos da santa terrinha jogaram suas fichas numa possível candidatura de Pedro a deputado estadual, numa dobradinha com deputado federal Mauro Lopes em substituição a Adalclever que viria alçar novos voos em cargos de governador, vice-governador ou senador. Com Pedro candidato à deputado federal, a política na cidade embaralhou de vez.

Mauro Lopes

O deputado Mauro Lopes, que vai tentar um sétimo mandato, não abriu mão para seu filho Adalclever, o espaço de uma candidatura a deputado federal, o que fez Adalclever ir para uma disputa de espaço mais arrojado. Mauro Lopes comentou que como filho, Adalclever mora em seu coração e tudo continua como sempre foi, mas no espaço da política, hoje Adalclever já tem seus próprios rumos.

Adalclever

Já o presidente do legislativo mineiro Adalclever Lopes, caminha para espaços mais ácidos da política mineira, que tradicionalmente é doce aos olhos do povo, mas uma tempestade nos bastidores da política. Com a ligação ao PT, levando consigo a bancada estadual do MDB, numa disputa interna com a bancada federal do MDB, Adalclever aposta as fichas numa dobradinha PT/MDB em Minas, nas eleições de outubro, contrariando os rumos do MDB nacional, daí a raiz de Mauro num trilho político afastado do PT, e Adalclever noutro trilho político abraçado com PT. As urnas de outubro dirão quem trilhou melhor.

Adalberto

O filho mais novo de Mauro Lopes, Adalberto Lopes, vice- prefeito de Campo Belo, que lançou uma candidatura a deputado estadual em dobradinha com o pai Mauro Lopes, recuou e preferiu manter a paz na família dos Lopes na política por enquanto. Na capital mineira os comentários são que Adalclever abriu espaços políticos na região para seus parceiros de bancada no legislativo mineiro. O lançamento de Adalberto por Mauro Lopes feriria os ajustes políticos na capital mineira em que Adalclever teria um espaço diferenciado apoiado pelos parlamentares situacionistas do qual coordena no legislativo mineiro. Assim Adalberto ficou mesmo de fora, “por hora”.

Josué Alencar no PR

Na sexta-feira (6), último dia legal para mudanças de partidos, o filho do ex-vice presidente José Alencar, Josué Alencar, migrou-se do MDB para o PR. Nos bastidores Josué era cotado para sair em candidatura a governador ou senador de Minas Gerais, numa articulação com o deputado estadual Adalclever Lopes. Como o terreno político está inseguro no MDB, pelo visto migrou-se para o PR para jogar as fichas políticas sem a devida pressão do momento. Na gíria da política, “pulou da Toyota andando”!!!!

Osso

As prefeituras da região estão ficando estranguladas pela falta de repasse realizado pelo governo de Fernando Pimentel, quanto ao IPVA e o repasse do transporte escolar. Nos bastidores da política o prazo dos prefeitos ao governador Fernando Pimentel para que os repasses sejam efetuados está se esgotando e o sinal pode não ser nada positivo. Ninguém sabe se Pimentel colocará mais “pimenta” nessa relação que está se desgastando na política mineira.

Beijo na mão

No passado era fácil resolver os problemas financeiros dos municípios. Sem muitas leis que engessassem a administração pública, o prefeito deslocava até a capital mineira oferecendo apoio político ao governador e recebia os recursos necessários para minimizar o caixa das prefeituras. Hoje com o rigor legal, os repasses deveriam acontecer de forma republicana, mas há quem comente nos bastidores que a falta do “beijo na mão” vem impedindo que as coisas aconteçam nas Minas Gerais. Queixo duro não recebe $$$$???

Parcelando também

Por outro lado notícias, que vem lá da “capitar” é que agora os funcionários do legislativo mineiro estariam também recebendo seus salários em atraso, pelo menos uma parte deles. Os repasses do governo mineiro para o legislativo também estariam atrasados. Foi comentado que os vencimentos seriam quitados no máximo até amanhã. Na tarde de sexta-feira (6), pelos menos os contracheques já estavam disponíveis para consulta.

Hospital

Voltou às manchetes do DIÁRIO o caso financeiro do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Quando se pensava que seria uma reivindicação passada, a diretoria do hospital já comenta parcelas de repasses em atrasos. A Secretaria de Estado de Saúde emitiu nota informando que os repasses correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro, totalizando R$ 1.000,000,00, estavam em fase de processamento.

Restauração do Jardim

O nosso maior cartão postal da cidade, o “Jardim das Palmeiras” está tendo seu piso restaurado pela prefeitura de Caratinga. O secretário de Serviços Urbanos, Jaider Pascoaline confirmou ao DIÁRIO o trabalho, alvo de reportagem na edição 6.660 de sexta-feira (6). Depois do debate gerado pela Igreja Católica e Conselho Municipal de Cultura sobre o uso do estacionamento, o início da restauração gerou tranquilidade e otimismo pelo setor cultural e ambiental da cidade quanto da conservação de nosso maior cartão postal da cidade.

Narcélio Mendes

O ex-deputado estadual Narcélio Mendes que legislou em Minas Gerais de 1967 a 1987 pela antiga ARENA, representando Caratinga na época, manifestou ao prefeito de Caratinga Welington Moreira “Será um presente para cidade no seu aniversário, quando muitos caratinguenses residentes em outras cidades aqui comparecem para participar dos tradicionais festejos e reencontrar os amigos e familiares”. Para Narcélio, o piso da praça estava pedindo uma restauração urgente antes que se deteriorasse mais.

Herbert Carneiro

Quem nos deixou esta semana foi um dos grandes e respeitados juízes de Minas Gerais, o desembargador Herbert Carneiro. Ele que atuou em Caratinga no início de sua carreira como magistrado na década de 90, deixou seus passos na santa terrinha onde já tinha se manifestado a amigos ter sido muito feliz sua passagem em Caratinga. À esposa, filhos e familiares, os nossos sinceros sentimentos.

Joafe

Ontem aconteceu uma justa homenagem da Fundação Educacional de Caratinga em colocar o nome de Joaquim Felício no hospital veterinário da instituição de ensino. Ele que foi um dos grandes colunistas do DIÁRIO de Caratinga, formador de opinião por décadas na cidade, membro do conselho da Funec, comerciante, produtor rural e construiu uma família respeitável e de talentos na santa terrinha; é um nome bem lembrado e admirável. Bola branca para Funec.

Misael Varella

Outro parlamentar que também trocou de partido foi o deputado federal Misael Varella. Ele deixou o DEM e se filiou no PSD. O pai do político, o ex-deputado Lael Varella, também tomou o mesmo caminho.