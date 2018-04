Conheça os benefícios da massagem modeladora

A massagem modeladora tem inúmeros benefícios para o corpo, como explica a esteticista Mayara Tannure Macedo Viana. Saiba mais sobre esta técnica, o número de sessões necessárias e quais pessoas podem fazer o procedimento.

Em que consiste a técnica da massagem modeladora?

A massagem modeladora é uma técnica de massagem manual que tem como principal característica a aplicação de movimentos vigorosos, rápidos e firmes por todo o corpo. Seu principal objetivo é atingir as camadas mais profundas da pele, ativando o metabolismo e aumentando a circulação sanguínea. Amassamento, pinçamento e deslizamento são só algumas das manobras que prometem dar novas formas para o corpo, garantir uma silhueta mais curvilínea e ainda eliminar a temida celulite.

Qual a diferença entre massagem modeladora e drenagem linfática?

A drenagem linfática trabalha totalmente o sistema linfático. É uma massagem que tem o objetivo de eliminar o líquido que está em excesso no corpo. São feitos movimentos leves, contínuos e unidirecionais com as mãos pelo corpo todo. Sendo como principal benefício a redução de edemas, celulite e toxinas. Desintoxica o organismo. O foco principal da massagem modeladora é moldar os contornos corporais, reduzir gordura, medidas e inchaço. Por meio de movimentos contínuos – e mais rigorosos do que na drenagem – vou esvaziar os adipócitos (gordura) para que haja uma melhora dos contornos corporais, mas esses adipócitos não são retirados do corpo.

Quantas sessões geralmente são necessárias?

O resultado pode vir logo nas primeiras sessões, se a pessoa não possui uma camada de gordura muito grande. Mas sempre indico de 5 a 10 sessões, porque o resultado imediato é raro. Já durabilidade depende da disciplina da pessoa em relação à alimentação e atividade física, que ajudam muito a manter o resultado da massagem.

Qualquer um pode fazer a massagem modeladora?

Existem algumas contraindicações, não é indicado para grávidas, pessoas que sofrem com alguns problemas de saúde como infecções, osteoporose, trombose, algum tipo de fratura óssea e os gânglios inchados devem evitar qualquer tipo de massagem, principalmente a massagem modeladora, que é feita com movimentos intensos e repetitivos.

Dói ou deixa hematomas?

A massagem pode causar um leve desconforto, mas não pode doer, romper vasos e nem deixar hematomas.