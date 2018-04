Priorizando a saúde

Trabalhos das equipes dos PSF’s se destacam em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nas últimas semanas, mais dois trabalhos desenvolvidos pelas quatro equipes do Programa Saúde da Família (PSF) de Santa Bárbara do Leste se destacaram. As grávidas que fazem parte dos grupos assistidos no município foram levadas até Caratinga para conhecer a maternidade. Lá, elas foram informadas sobre os procedimentos adotados durante o parto e tiveram informações sobre a melhor forma de agir nos primeiros dias de vida do bebê, o que, segundo o grupo, foi bastante esclarecedor

Outro trabalho de destaque foi realizado pela equipe do PSF Rural, que promoveu encontros com os moradores dos córregos do Lage e do Caratinguinha para falar sobre como prevenir o ataque de animais peçonhentos. Para a enfermeira Kelly Medeiros, essa ação é muito importante, uma vez que se aproxima o período de safra e a população ficará mais exposta a esse risco. A enfermeira ressaltou que em breve a equipe irá também ao córrego do Bananal para falar sobre o tema.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em Santa Bárbara do Leste os trabalhos nunca param e além das atividades normais de atendimento diário ao público, as quatro equipes, com apoio constante do Governo Municipal e da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), sempre se dedicam a acompanhar os grupos que precisam de auxílio.