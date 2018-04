Estágio de alunos do curso de Educação Física do UNEC permite avaliações físicas gratuitas à comunidade

CARATINGA– Um estágio realizado por alunos do curso de Educação Física do Centro Universitário de Caratinga está possibilitando atendimentos gratuitos à comunidade. Através da iniciativa, populares são submetidos às avaliações e atividades físicas.

Cuidar da saúde é fundamental. E a atividade física é um importante aliado na busca pelo bem-estar. Como forma de oferecer tal alternativa à comunidade, alunos do curso de Educação Física do UNEC realizam um importante trabalho social. O projeto se destina a prestar atendimentos gratuitos à população através de avaliações e exercícios físicos. São feitas caminhadas, corridas, alongamentos, atividades na academia e atendimentos ainda mais especializados, como a aferição da pressão arterial. Tudo com acompanhamento dos acadêmicos. Para Rafael Mendes, aluno do 7º período do curso de Educação Física, todos saem ganhando com a iniciativa. “Não tem como praticar exercício físico ou alguma modalidade esportiva sem uma base teórica. O ensino adequado proporciona conhecimento e permite ensinamentos únicos. O projeto possibilita auxiliar as pessoas e colocá-los em prática.”

O professor do curso de Educação Física do UNEC, Amarildo César de Oliveira, também acredita que é uma oportunidade para aprender e ensinar. “Quando as pessoas estão aqui com a gente, temos a felicidade de acompanhar cada caso. Desta forma o acadêmico tem a segurança da nossa supervisão. Quando atendemos a população especial como: hipertensos, diabéticos e outros com algum tipo de necessidade, acontecem coisas que temos a felicidade de acompanhar e compartilhar com os outros, o que traz um ganho muito grande.”

Entre os beneficiados o sentimento é de satisfação com a oportunidade de poder praticar atividade física de graça, preservar a saúde e de quebra poder contar com a participação dos acadêmicos e futuros profissionais do setor. “Depois que comecei a participar minha saúde melhorou muito. Não sinto mais dores. Faço abdominal, levantamento de peso, movimentos com os braços. Enfim, vários tipos de exercícios. Quem não faz, está perdendo. É muito bom!” Finalizou a Dona de Casa Sandra Narciso da Silva, moradora do Bairro das Graças.

As atividades são realizadas no ginásio da Unidade Acadêmica II, as terças e quintas-feiras, entre 07 e 08 da noite.