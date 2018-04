Realizado I Torneio de Natação em Inhapim

INHAPIM – O “I Torneio de Natação” em Inhapim foi um sucesso. O evento foi promovido pela prefeitura através da secretaria municipal de Esportes Lazer e Turismo com o apoio do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). O torneio faz parte da Agenda Esportiva 2018, um calendário com as atividades promovidas pela Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo que acontecerão durante todo o ano.

A competição foi dividida por categorias de masculino e feminino de acordo com o ano de nascimento e contou com 66 competidores. Um dos objetivos desta competição é a integração e a socialização entre os pais, familiares e alunos do projeto “Mais esporte Mais vida”, além de difundir a modalidade.

Segundo o secretário da pasta, Gildo Ribeiro, as metas são revelar novos valores e trazer toda comunidade para dentro do esporte. “Estamos felizes em poder proporcionar aos jovens do nosso município a oportunidade de praticar uma nova modalidade esportiva e contribuir para o desenvolvimento da personalidade dos alunos, além de proporcionar um momento de lazer e interação familiar.”

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, participou da premiação dos competidores e ficou satisfeito em poder proporcionar essa novidade à população.

CATEGORIA 2008 – FEMININO CATEGORIA 2006 – MASCULINO 1º LAIZ CORREIA MARTINS FIALHO 1º RODRIGO JOSÉ BARBOSA LOURENÇO 2º LANA SANCORE MARQUES RODRIGUES 2º DANIEL DA SILVA BRAZ 3º THAUANE SOUZA NASCIMENTO 3º MURILO TRINDADE DE PAULA CATEGORIA – ESTILO – NADO BORBOLETA/FEMININO CATEGORIA 2007 – MASCULINO 1º BIANCA 1º CAUÃ DUARTE VALÉRIO 2º NICOLE CRISTINA RAMOS LUCAS 2º VITOE RANIEL OLIVEIRA COSTA 3º ANDRESSA ARAUJO 3º ADILSON BETTIO MACHADO FILHO CATEGORIA – ESTILO – NADO DE COSTAS/MASCULINO CATEGORIA 2007 – FEMININO 1º IVAN 1º ISABELA MENDES LOPES 2º JOÃO VITOR 2º NATHALIA CARLA MARTINS VIEIRA 3º RANDOLFO 3º – CATEGORIA 2003/04/05 – FEMININO CATEGORIA 2010 – MASCULINO 1º SAMIRA APARECIDA BATISTA 1º MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 2º ARIELLE ESTER 2º DAVI SILVA 3º – 3º – CATEGORIA 2004 – MASCULINO CATEGORIA 2009/2010 – FEMININO 1º RANDOLFO AUGUSTO T. PINTO 1º BIANCA APARECIDA 2º IVAN GOMES MOREIRA NETO 2º JULIA VITÓRIA 3º WESLEY FIRMINO SILVA 3º ISABELLY VITÓRIA CATEGORIA 2005 – MASCULINO CATEGORIA 2008 – MASCULINO 1º ARTHUR LIMA SOUZA 1º CAIO GUILHERME RODRIGUES 2º MATHEUS DA COSTA COUTO 2º THAYURE LUIS INACIO DA SILVA 3º LUIS FELIPE RODRIGUES 3º LUIS HENRIQUE LOURENÇO MARTINS CATEGORIA – ESTILO – NADO BORBOLETA/MASCULINO 1º VITOR RANIEL 2º RANDOLFO AUGUSTO T. PINTO 3º IVAN GOMES MOREIRA NETO