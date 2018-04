‘Piolhos de cobra’ infestam casas em Dom Modesto

Bióloga explica o que pode ter provocado infestação. Prefeitura de Caratinga afirma que Vigilância Sanitária já está atendendo essa demanda

CARATINGA- Além dos transtornos da falta de infraestrutura, com ruas sem asfaltamento, o que ocasiona problemas com poeira e barro, de acordo com a mudança de clima; outra questão está tirando o sossego dos moradores do distrito de Dom Modesto. Uma infestação de animais que pertencem à classe dos diplópodes, popularmente conhecidos como ‘piolho de cobra’

Os inúmeros animais estão invadindo os quintais e as casas dos moradores da Rua Pedro Batista Nascimento. Logo na calçada na residência de Geraldo Lopes já era possível avistar muitos deles mortos, após o morador ter aplicado remédio. No entanto, muitos outros estavam ao redor do local e até mesmo dentro da casa. “Tem demais. Ano passado já tivemos esse mesmo problema, depois acabou. De dia ainda são poucos, mas à noite aparecem muitos, na parede, é um perigo caírem dentro das panelas”.

Uma moradora que passava pela rua quando a reportagem estava no local, fez o seguinte comentário: “Esses bichos só faltam nos carregar. Entram dentro de casa, não dão sossego. Ninguém dorme, outro dia já quase entrou no ouvido de uma criança. Colocamos remédio e não resolve”

O DIÁRIO DE CARATINGA fez contato com a bióloga Érica Nascimento, que identificou e explica sobre o comportamento destes animais. “O nome é Asiomorpha Coarctata, é um diplópode, nativo da Ásia. Ele foi introduzido no nosso país como vários outros tipos de animais. Em algumas comunidades e distritos, devido ao período, estes animais estão entrando dentro das casas. O que pode estar ocasionando isso é que geralmente as casas são próximas às lavouras e o predador, que se alimenta desse animal está faltando. Está tendo desequilíbrio ecológico, ocorrendo algum problema dentro dessas áreas que o ator da situação não está dentro do local. Esse desequilíbrio pode ser motivado até por nós seres humanos mesmo”.

Apesar do incômodo, a bióloga explica que estes animais não causam prejuízo à saúde. “O período é propício porque choveu muito, mas está calor, então são os ambientes que esse animal gosta, geralmente no subsolo, no substrato, e justamente por ter os dois tipos de clima dentro da casa, ou pode estar fresquinho ou pode estar calor, eles estão entrando dentro das casas. São animais que não trazem doenças, porém têm o cheiro muito forte, que eles deixam dentro das casas”.

Érica ainda ressalta que pode ser aconselhável fazer uma dedetização, no entanto, é preciso ter cautela em relação aos métodos utilizados na tentativa de conter a infestação. “Dentro do ambiente, da casa, ao redor ali próximo, mas não fazer muito além do que se pode. Até mesmo tem gente que joga óleo queimado em volta da casa, não funciona para este animal, ele passa por cima normalmente, só vai mesmo poluir o solo. Este não é um tóxico para ele e ao colocar esta substância pode se prejudicar vários outros tipos de animais. Pedimos muita conscientização das pessoas justamente por causa disso, para não matar animais e causar esse tipo de situação”

Além disso, em breve estes animais não aparecerão mais com tanta frequência, como ela esclarece. “A natureza tem que estar em equilíbrio para que essas coisas não aconteçam, em algum lugar próximo ali aconteceu alguma coisa para gerar isso. Mas, é por um tempo, agora vai entrar a estação do frio, que não é o período desses animais, pode aparecer um ou outro, mas a infestação praticamente acaba”.

Sobre essa situação, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga informou que equipe da Vigilância Sanitária já está atendendo essa demanda. “Já foram realizados quatro ciclos de aplicação para o controle desses insetos. De acordo com o diretor de Epidemiologia, o problema não é generalizado, tendo sido relatado por moradores de Dom Modesto e Santa Luzia”.