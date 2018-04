Secretaria de Estado de Saúde fala sobre parcelas em atraso com o HNSA: “Em fase de processamento”

Já os secretários de Saúde da microrregião se manifestaram por meio de nota de repúdio e disseram que estão cumprindo suas responsabilidades “diuturnamente e incansavelmente”

CARATINGA- A possibilidade de os serviços do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora serem paralisados novamente tem preocupado os caratinguenses. Na edição desta quarta-feira (4), o DIÁRIO trouxe reportagem sobre uma reunião em que teria sido discutido o atraso de repasses do Estado e dos municípios ao HNSA, o que teria impactado até mesmo na folha de pagamento dos funcionários, que teriam recebido este mês somente 80% dos salários, além de ainda não terem recebido o valor total do 13° salário.

A Reportagem entrou em contato com a diretora interventora do hospital, Flávia Eugênia de Souza, que afirmou ainda não ter sido comunicada oficialmente sobre a decisão do corpo clínico. Mas, ela confirmou os atrasos nos repasses, o que de fato colocaria em risco a normalidade dos atendimentos, destacando ainda que a situação e o possível posicionamento de paralisação seriam esclarecidos, posteriormente, em nota. No entanto, a comissão interventora ainda não se manifestou sobre o assunto.

O DIÁRIO encaminhou questionamento à Secretaria de Estado de Saúde sobre os repasses. Em nota, a SES-MG informou que “vem se esforçando no sentido de garantir o repasse financeiro aos programas considerados essenciais, como a Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência. Neste sentido, foi autorizado e está em fase de processamento o pagamento no valor de R$1.000.000,00 (um milhão) para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora do município de Caratinga. Esse repasse se refere à Resolução SES/MG nº 6.031, de 19 de dezembro de 2017, e tal valor corresponde aos meses de referência de janeiro e fevereiro de 2018 (500 mil por mês)”.

Ainda de acordo com a Secretaria de Estado, os recursos visam reforçar o custeio da atenção em atendimentos de urgência e emergência de média complexidade Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, “garantindo o atendimento à demanda espontânea e referenciada, promovendo o acesso aos serviços ambulatoriais e hospitalar de média complexidade pela Região de Saúde – RS Caratinga”.

NOTA DE REPÚDIO

Já os secretários de Saúde da microrregião de Caratinga (Caratinga, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Vermelho Novo, Bom Jesus do Galho, Ubaporanga, Piedade de Caratinga, Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Vargem Alegre, Imbé de Minas e Entre Folhas), se manifestaram por meio de nota de repúdio, redigida durante reunião ordinária da Comissão Intergestora Regional (CIR), datada de hoje. “O HNSA quando em pleno funcionamento é capaz de atender até 80% das demandas a ele referenciadas. A decisão a ser tomada pelo corpo clínico e Comissão Administrativa de encerrar as atividades na unidade que é retaguarda dos hospitais São Sebastião, em Inhapim; Aminas, em Bom Jesus do Galho e UPA 24H de Caratinga, em muito prejudica a população e os trabalhadores da saúde. Atualmente, o HNSA possui 119 leitos (UTIs, cirúrgicos, obstétricos, clínicos e pediátricos pelo Sistema Único de Saúde”.

Sobre o atraso de repasses por parte da Secretaria de Estado e municípios, ressaltaram que “não tem sido pouco os esforços estabelecidos até aqui, no que diz respeito a cumprir as responsabilidades de cooperação mútua assumidas. É de conhecimento público e amplamente divulgado o caos financeiro que hoje enfrenta o Estado de Minas Gerais e que apesar de todas as dificuldades foi aportado um valor adicional mensal de R$ 500.000 ao HNSA em reunião conjunta realizada no fim de 2017 com ampla participação dos prefeitos regionais, secretários municipais de Saúde, Superintendência Regional de Saúde, Comissão Administrativa do HNSA e Ministério Público; e que à época ficou registrado que o referido aporte seria suficiente para o pleno funcionamento da unidade hospitalar”.

Para os secretários, é “fato as dificuldades e desafios que as instituições hospitalares enfrentam no país, no entanto é necessário que o direito constitucional da assistência à saúde seja garantido e que o diálogo e a decisão consensual prevaleçam como ferramenta de importante uso em meio aos agravos hoje enfrentados na saúde pública”.

E finalizaram afirmando estarem cientes de que suas responsabilidades no território microrregional estão sendo cumpridas “diuturnamente e incansavelmente”. “Não poderemos e não cederemos a qualquer movimento que busque enfraquecer ou dificultar o acesso do usuário aos serviços de saúde. Não fomos convidados até o presente momento desta publicação para qualquer conversa ou notificação oficial do possível fechamento da porta hospitalar”.