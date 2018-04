Municípios da região são contemplados com kits patrulha mecanizada

Kit é composto por trator de roda, carreta e grade aradora

BELO HORIZONTE– O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, entregou nesta segunda-feira (2), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 kits patrulha mecanizada para municípios com o objetivo de estimular e fortalecer a agricultura familiar no estado. Avaliado em R$ 98 mil, o kit é composto por um trator de roda, carreta com capacidade para 4 toneladas e grade aradora. Ao todo, foram investidos R$ 2,35 milhões. Oito municípios da região estão entre os municípios contemplados, sendo que Córrego Novo, Entre Folhas, Santa Bárbara do Leste, Ubaporanga e Vargem Alegre já recebem de imediato o kit, enquanto Bom Jesus do Galho, Caratinga e Piedade de Caratinga receberão em seguida, pois os termos de cessão foram assinados também na segunda-feira (2).

Os equipamentos serão utilizados nos serviços de recuperação de solos, preparo de áreas para plantio, tratos culturais, colheita, construção, recuperação e conservação de estradas vicinais. Fernando Pimentel destacou, em seu discurso, que a doação deste tipo de equipamento é muito importante para Minas Gerais, que tem a agricultura como um importante braço da economia.

“Esse tipo de equipamento não é comum que os governos de Estado e nem o governo federal doem para as prefeituras. E eles são muito necessários, especialmente num estado como Minas Gerais, com uma vocação agrícola fortíssima. Entre Folhas, por exemplo, que é um município relativamente pequeno, com 7 mil habitantes, em uma região urbana do Vale do Aço, tem uma forte produção de agricultura familiar de hortifrutigranjeiros. Então, um equipamento como esse é extremamente útil para municípios com este perfil, e para outros que estão aqui também. É esse olhar carinhoso, atencioso, que o nosso governo quis dar desde o início até hoje para Minas Gerais”, afirmou.

Fernando Pimentel ressaltou, ainda, o olhar diferenciado desta gestão, tendo como principal objetivo atender às necessidades da população. “Há governos que fazem outro tipo de entrega, entregam prédios luxuosos, caríssimos. Tem um ali na estrada que vai para o aeroporto de Confins que custou R$ 2 bilhões, cuja a utilidade é praticamente nenhuma para o Estado, para os municípios e para a população. Outros, e o nosso está no campo dos outros, preferem as entregas que são voltadas para melhorar, de fato, a qualidade de vida das pessoas que moram nos pequenos, médios e mesmo nos grandes municípios desse Estado. Com pouco dinheiro, crise orçamentária, dificuldades, bloqueios sistemáticos do governo federal contra nós, continuamos insistindo em fazer as entregas que mudam para melhor a qualidade de vida dos mineiros e das mineiras. É esse o nosso objetivo”, finalizou.

Ao todo, 24 municípios serão contemplados com os equipamentos que estão inseridos no programa Tecnocampo, ação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), que busca formular, implementar e coordenar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, viabilizando o acesso a informação, tecnologia, assistência técnica e social.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leitão, lembrou que os investimentos em agricultura nesta gestão são uma constante que promovem a economia mineira.

“É um orgulho trabalhar com essa equipe de governo. A agricultura é um setor que gera oportunidade, mesmo neste momento difícil para o país. Este segmento responde por quase um terço do PIB e nunca para. E, independentemente da crise, colhe e planta, gera renda e riqueza para o Estado. A agricultura neste governo tem respondido com ações simples, mas que geram oportunidade para os jovens e o homem do campo”, lembrou.

Pedro Leitão disse ainda que os resultados positivos nesta área estão ligados também às ações integradas entre a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais (Emater-MG).

REFORÇO PARA O CAMPO

O kit patrulha mecanizada busca estimular e fortalecer a agricultura familiar de Minas Gerais. A oferta de mecanização aos municípios contribui significativamente para permanência do homem no campo, pois auxiliam no combate de um dos maiores problemas no setor rural brasileiro e mineiro, que é a falta de mão de obra, propiciando o aumento da produtividade e, consequentemente, de renda aos agricultores familiares.

O prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira Dias, o ‘Ailtinho’, explicou que as máquinas poderão auxiliar as famílias que vivem da agricultura. “Agradeço em nome dos meus colegas a importância de um trator agrícola, que atende até sete famílias diariamente e fortalece a agricultura familiar. Pode parecer um gesto pequeno, mas que para essas cidades se torna grande”, afirmou.

Já a prefeita de Santa Bárbara do Leste, Wilma Pereira, disse que trata-se de mais uma grande conquista para o município. “O trator agrícola irá beneficiar diretamente os agricultares de Santa Bárbara do Leste”, declarou a prefeita.

O equipamento contribui ainda diretamente com a preservação ambiental, por meio da conservação de estradas vicinais, construção de terraços e outros tratos culturais, reduzindo a erosão das áreas agricultáveis e assoreamento dos cursos d’agua e das nascentes. Fortalece o associativismo e cooperativismo por meio da gestão das patrulhas agrícolas pelas associações de produtores rurais. Consolida a gestão participativa e fortalece as comunidades rurais no processo produtivo; no aumento da renda, através de maior agilidade no preparo da terra, redução da mão de obra no plantio e adoção de técnicas mais modernas de plantio.

Também participaram do evento, os secretários de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste, Epaminondas Pires de Miranda; de Cidades e de Integração Regional, Carlos Murta; de Transportes e Obras Públicas, Murilo Valadares; de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães; o presidente da Emater, Glênio Martins; o diretor geral do IMA, Marcílio de Sousa Magalhães; além dos deputados estaduais João Magalhães, Thiago Ulisses, Ivair Nogueira, Cabo Júlio, Douglas Melo, Agostinho Patrus, Celise Laviola, Durval Ângelo, o deputado federal Leonardo Monteiro, prefeitos e lideranças políticas.