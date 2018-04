Lions Itaúna na prevenção do câncer infanto-juvenil

CARATINGA- Lions Clubs International é uma organização cujo objetivo é o de promover o entendimento entre as pessoas em uma escala internacional, atender a causas humanitárias, e promover trabalhos voltados às comunidades locais. Diversas são as ações voltadas para a área de saúde, tais como campanhas de prevenção ao câncer de mama (outubro rosa), câncer de próstata (novembro azul), Diabetes e câncer infanto-juvenil, dentre outras. Nesse norte, o Lions Clube Caratinga Itaúna, dirigido pelo casal presidente Clotilde Junqueira e Carlos Augusto, se dedica à realização de uma campanha de orientação, através de distribuição de panfletos contendo informações sobre os sintomas da doença, em diversas escolas, postos de saúde, hospital e repartições públicas.

Dentre os locais visitados estão: Mães e diretora da APAE de Caratinga, Superintendência Regional de Caratinga, Secretaria Municipal de Educação, UPA; PSF Limoeiro, PSF Zacarias, PSF Bairro das Graças, PSF Bairro Santa Zita, PSF Vale do Sol. Escolas Estaduais visitadas: Menino Jesus de Praga, Sinfrônio Fernandes, Juarez Canuto de Souza, Dom Carloto, Moacir de Mattos, Engenheiro Caldas, Princesa Isabel. Escolas Particulares visitadas: Jairo Grossi; Pingo de Gente. Creches visitadas: CEIM Primeiros Passos; CEIM Ilha da Fantasia; CEIM Zacarias; CEIM Zé Milim; CEIM Santo Antônio; CEIM Nossa Senhora do Carmo; Escolas Municipais: Glorinha Rocha Abelha, Miriam Mangelli, Dr. Maninho, Geraldo Marques/SESI, Nossa Senhora do Carmo, Bezerra de Meneses, Barquinho Amarelo, Branca de Neve, Maria do Carmo Ribeiro, Belas Artes Escolas

Na cidade de Bom Jesus do Galho, a campanha foi realizada nos seguintes locais: Escola Municipal Maria da Penha Ivone, EE Pedro Martins, Pré-Escolar Municipal Prof. Pacifica de Oliveira Gomes Paiva. Também houve uma exposição sobre Câncer Pediátrico para o Grupo da Terceira Idade, projeto do Lions Clube Caratinga Itaúna, cujas integrantes sempre colaboram assimilando e repassando as informações à comunidade. Para Karime Felipe Batista, odontóloga, integrante do Lions Clube Caratinga Itaúna e Assessora de Olimpíadas Especiais, que também fez a difusão de informações na cidade de Conselheiro Lafaiete, em especial no PSF – Albinópolis, a realização de campanhas de orientação e prevenção são muito importantes e podem salvar vidas.

Para a presidente Clotilde Junqueira, as crianças são uma dádiva para o mundo, mas informações dão conta de que a cada dois minutos uma delas é diagnosticada com câncer e, lamentavelmente, muitas delas tardiamente, quando a doença já está muito avançada e isso ocorre, muitas das vezes, por conta da desinformação, do medo do diagnóstico de câncer, da dificuldade no acesso aos serviços de saúde ou mesmo porque a apresentação clínica de determinados tipos de tumor podem não diferir muito de doenças comuns na infância. “O Lions Clube Caratinga Itaúna tem o compromisso de colaborar com o social através campanhas e palestras de orientação e prevenção, tudo com muito zelo e dedicação na expectativa de poder contribuir com a disseminação de informações, lembrando que o diagnóstico precoce do câncer é determinante para o sucesso do tratamento e a cura da doença.”, registrou a presidente.

Também no mês de fevereiro deste ano, o Lions Clube Caratinga Itaúna dedicou-se à prevenção da Diabetes, cuja prevenção e o controle envolvem cinco pontos importantes: conhecer bem a Diabetes, adotar uma alimentação saudável e equilibrada, praticar exercício físico de forma regular, controlar periodicamente os níveis de glicemia no sangue e tomar a medicação quando prescrita pelo médico. Dentre as atividades da campanha houve uma palestra ministrada pela médica Marize Junqueira ao grupo da terceira idade.