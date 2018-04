Doctum realiza 69º Relatório de Pesquisa da Cesta Básica da Classe Média de Caratinga

Custo da cesta básica da classe média de Caratinga registrou alta de 0,09 % em março

CARATINGA – No mês de março, o custo da cesta básica da classe média do município de Caratinga registrou ligeira alta de 0,09%, atingindo o valor de R$ 1.451,98 e correspondendo a um acréscimo de R$ 1,26 nas despesas com alimentos da cesta correspondente. O valor da cesta básica da classe média em fevereiro de 2018 foi de R$ 1.450,72.

No acumulado do ano o índice chegou a 4,5% e nos últimos doze meses o indicador da cesta básica medido pelos alunos das Faculdades Doctum de Caratinga passou para 0,86%.

Evolução da cotação da cesta básica da classe média entre mar/17 e mar/18

Comportamento dos preços em fevereiro em relação ao mês anterior

No mês da pesquisa foi observada a seguinte oscilação de preços:

– 14 itens tiveram alta nos preços;

– 09 produtos da cesta tiveram queda de preços; e

– 07 produtos permaneceram com preços estáveis.

As principais altas de preços registradas na pesquisa do mês foram nos seguintes produtos:

– Mamão papaia (33,3%);

– Maracujá azedo (16,4%);

– Banana-prata (6,0%);

– Leite em caixa integral longa vida (11,9%); e

– Laranja-pera (8,2%).

As maiores quedas de preços foram registradas nos seguintes produtos:

– Tomate comum (-13,5%);

– Limão-taiti (-12,4%);

– Peito de frango congelado (-3,1%);

– Batata-inglesa (-3,7%); e

– Leite condensado (-13,8%).

Alguns produtos apresentaram preços estáveis como a cebola branca, o pó de café comum e a farinha de trigo comum.

É importante ressaltar que, na falta do produto da lista da pesquisa em determinado estabelecimento, prevalece a média de preços do referido item nos demais estabelecimentos pesquisados.

No anexo estão detalhadas as cotações dos preços médios dos produtos e respectivas variações percentuais em relação ao mês anterior.

Conforme análise elaborada pelo economista e professor Paulo Cezar Ribeiro, se o consumidor pesquisasse os menores preços no mês de março de 2018 entre os supermercados selecionados para a pesquisa, compraria uma cesta de alimentos por R$ 1.275,10, assim, ele economizaria em torno de R$ 176,88 no mês, ou seja, 12,2% em relação ao preço médio apurado para a cesta de alimentos. Em 12 meses, a economia estimada para o consumidor da região ficaria em torno de R$ 2.123,00.

Com base nos custos dessa cesta de alimentos, calculou-se a renda líquida média estimada para uma família padrão (dois adultos e duas crianças) da classe média na região de Caratinga, que estaria em torno de R$ 5.387,68 em março, equivalente a, aproximadamente, 5,65 salários mínimos de vigência nacional.

Comportamento dos preços no período acumulado de doze meses

O custo médio da cesta de alimentos pesquisada em março/18 foi de R$ 1.451,98 representando um acréscimo de R$ 12,36 em relação ao mês de março/17, que teve registro de R$ 1.439,62 no custo da cesta de alimentos.

Evolução das cotações das cestas básicas entre março de 2017 e março de 2018 e respectivas variações percentuais mensais:

A 69ª edição da pesquisa da cesta básica da classe média de Caratinga foi realizada em quatro lojas de redes de supermercados da região pelos alunos pesquisadores das Faculdades Doctum de Caratinga, Glauco Starling e Janaina Bendia, sob a supervisão do Professor Alexandre Leitão (diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum) em parceria com o professor Paulo Cezar Ribeiro (coordenador do Núcleo de Extensão e Projetos Especiais da Faculdade Doctum de Vitória).

COMPARATIVO DE PREÇOS – MAR/18 / FEV/18