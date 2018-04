HNSA pode paralisar atividades novamente

Motivo seria atraso nos repasses do Estado e dos municípios

CARATINGA– O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) pode paralisar os atendimentos novamente. Segundo informações colhidas pelo DIÁRIO DE CARATINGA, em uma reunião que aconteceu na tarde desta terça-feira (3), o advogado do hospital e o responsável pelo corpo clínico comunicaram aos funcionários sobre uma possível paralisação dos atendimentos a partir de amanhã.

O motivo seria o atraso de repasses do Estado e dos municípios ao HNSA, o que teria impactado até mesmo na folha de pagamento dos funcionários, que teriam recebido este mês somente 80% dos salários, além de ainda não terem recebido o valor total do 13° salário.

A Reportagem entrou em contato com a diretora interventora do hospital, Flávia Eugênia de Souza, que afirmou ainda não ter sido comunicada oficialmente sobre a decisão do corpo clínico. No entanto, ela confirmou que há atrasos nos repasses, o que de fato colocaria em risco a normalidade dos atendimentos, destacando ainda que a situação e o possível posicionamento de paralisação seriam esclarecidos, posteriormente, em nota encaminhada pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.